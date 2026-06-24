荃湾石围角广发餐厅光荣结业！45年坚持行善 为长者派早餐、向学生赠餐券： 珍惜每一次相遇

旧式屋邨茶餐厅承载著无数街坊的回忆，然而在时代变迁下，不少充满人情味的老店亦面临结业的命运。位于荃湾石围角邨的「广发餐厅」宣布，将于6月30日正式结业。这家拥有45年历史并一直坚持行善的茶餐厅即将落幕，令不少街坊及食客感到惋惜。

扎根社区45载 荃湾石围角广发餐厅月底光荣结业

位于荃湾石围角邨的「广发餐厅」今日(24日)发出通告，宣布将于2026年6月30日迎来最后营业日，为其长达45年的经营历程画上句号。这间充满历史的茶餐厅自1981年由现任老板马先生的父亲创立，马先生自学生时期已在店内帮忙，对他而言这里如同第二个家。餐厅后来更于2006年扩张，在葵盛东商场开设分店（目前亦已歇业）。值得一提的是，三年前石围角商场经历大型翻新工程，引入了不少大型连锁品牌，导致商场内不少老字号相继离场。当时广发餐厅成为仅存的两间小店之一，成功挨过淘汰浪潮。然而，这间陪伴街坊多年的老店最终仍作出了艰难的结业决定。

餐厅在结业告示中向多年来支持的顾客、商户及合作伙伴表达深切谢意，并对结束营业或为街坊带来不便致歉。店方表示「天下无不散之筵席」，形容「经过慎重考虑，我们不得不做出艰难决定」，将6月30日定为最后营业日。店方在通告中感谢顾客45个春秋以来的信任与支持，坦言「一路走来我们始终珍惜每一次相遇」，并表示「这份温馨回忆将永远镌刻在我们的成长历程中」。 消息传出后，不少网民感到惋惜，更有食客点名怀念其招牌沙嗲牛肉。

积极回馈社区 设学生奖励计划

除了作为街坊聚脚地外，广发餐厅一直致力于社区营造与慈善工作。店内最特别的风景，是墙上贴满的奖状及学生照片海报。餐厅创立了「优异成绩奖励计划」，专门鼓励就读葵盛围及石围角邨内中学的学生，只要在班级考获首三名，即可获赠面值100元的餐饮劵。过去，该店更积极与各区慈善组织合作，无偿借出餐厅场地举办工作坊，为区内的弱势社群提供支援。

结业前夕不忘初心 完成最后一次长者关爱派餐

除了学童受惠，广发餐厅亦十分关注基层长者的福祉。多年来，餐厅维持著一项传统：每逢农历十五皆风雨不改地向区内长者免费派发早餐。即使即将面临结业，餐厅仍决定贯彻始终，在通告中特别声明将于6月29日（即农历十五日）上午9时正，如常进行并完成最后一次的「长者关爱早餐」派发活动，将回馈社会的精神坚持至光荣结业的一刻。

资料来源：kwong.fat＠Threads

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