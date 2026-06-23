连锁酒楼晚市多重优惠！符合1条件享烧鹅/乳猪$50起 乳鸽/海鲜小菜低至$4

踏入初夏，明星海鲜酒家再度推出一系列的晚市优惠。在推广期间，顾客可以低至$4的震撼价格享用招牌脆皮炸乳鸽，以及多款即叫即炒的海鲜小菜，6位以上入座更可享脆皮乳猪及烧鹅皇升级优惠，性价比极高，绝对是亲朋好友聚餐的首选。

明星海鲜酒家晚市烧鹅/乳猪$50起 符合1条件即享优惠

明星海鲜酒家晚市烧鹅/乳猪$50起 符合1条件即享

乳鸽/海鲜小菜低至$4

明星海鲜酒家6月份的晚市推广活动涵盖了多项经典中式菜式。其中，备受推崇的脆皮炸乳鸽经过特定酱汁精心腌制及高温油炸处理，做到外脆内嫩。顾客现在可以极具吸引力的优惠价$4购买半只，或以$8购买全只。此外，酒楼同时提供定价为每款$28的海鲜及时令小菜选项，选择非常丰富，包括酱爆西兰花炒虾球脆蚌片、陈皮油盐蒸沙巴仔、鱼子酱伴鲍鱼及蒜蓉开边蒸海生虾。

6位以上入座专享 升级脆皮乳猪及烧鹅优惠

针对6人或以上的顾客，明星海鲜酒家提供了额外的顶级烧味加购优惠，让聚餐更添丰盛。在升级选择中，顾客可品尝皮脆肉嫩的鸿运脆皮乳猪，若同枱顾客人数为6至7位，可以$100加购半只脆皮乳猪；若人数达8位或以上，则可以$180加购原只脆皮乳猪。同时，酒楼亦提供油脂丰腴的至尊烧鹅皇作升级选择，6至7位顾客可以$50加购半只烧鹅，而8位或以上则可以$100加购原只烧鹅皇来大快朵颐。

明星海鲜酒家晚市优惠

供应时间：星期一至日 5:30pm后

适用分店： 港岛区：西环明星海鲜烧鹅专门店（电话：2548 6838）及筲箕湾明星金阁（电话：2523 8832）。 九龙区：深水埗明星金阁（电话：2778 8138）及牛头角金阁海鲜酒家（电话：2796 3232）。 新界区：屯门明星金阁（电话：2146 9288）、大埔明星皇宫（电话：2660 7882）、大围明星海鲜烧鹅专门店（电话：2606 2728）、元朗明星皇宫（电话：2479 3388）以及粉岭明星皇宫（电话：2617 1898）。

注：西九明星楼不适用优惠

资料来源：明星海鲜酒家 集团