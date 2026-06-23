连锁快餐店斩料加餸 $38起叹红烧猪手／盐焗鸡 一连三日4pm起有售

一粥面外卖优惠｜面对物价持续上涨的情况，不少消费者倾向寻找高性价比的饮食选择。一粥面于六月下旬再次推出外卖自取快闪折扣活动，顾客只需付出低至$38的价格，即可购买份量充足的红烧原只猪手或原只盐焗鸡，绝对是不可错过的加餸首选。

一粥面快闪优惠 $38起叹红烧猪手／盐焗鸡

一粥面快闪优惠 $38起叹红烧猪手／盐焗鸡

一粥面是次外卖折扣涵盖了两款受欢迎的经典菜式。其中定价为$48的「原只盐焗鸡」，选用原只全鸡并以传统的盐焗技术烹调，金黄色的外皮散发著浓郁的咸香味，鸡肉则完美锁住鲜甜肉汁，肉质滑溜而不干柴。

另一重点菜式「红烧原只猪手」则采用正宗红烧方法，加入多款香料以慢火炆煮，使猪手吸收浓郁酱汁，外皮含有胶原蛋白，肉质软腍入味，适合配搭白饭食用。该产品现时外卖自取价大幅劈价至$38。

下午四至六时外卖供应 超值晚餐加餸

一粥面特别将快闪优惠安排在下午4时至6时的黄金时段供应，正好迎合了许多上班族下班回家或家庭主妇准备晚餐的需求。顾客可于6月24日至26日期间前往附近的分店购买，轻松为家中餐桌加添一道丰盛且美味的极品主菜，不仅节省了繁复的烹饪时间，更减轻了家庭伙食开支。

一粥面快闪外卖优惠

资料来源：一粥面