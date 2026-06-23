元朗烧肉层次分明反惹「合成肉」疑云？食客好奇「系咩部位？」 冻肉公司解构烧腊店常用规格

港式烧味向来深受港人喜爱，不少人更会四出寻访味道出众的烧味。有食客早前于元朗一间烧腊店购买烧肉，形容该店烧肉层次分明，认为口感及「色水」均有别于传统港式烧肉，遂于社交平台向网民请教「虚心请教下有冇师兄知系咩部位／新整法？」对此，有冻肉公司留言解画，称本地烧腊店的常用猪肉规格，详情即看下文！

元朗烧肉层次分明 口感色水有别传统 食客好奇：「系咩部位？」

有食客早前于社交平台发文，指在元朗一间烧腊店购买烧肉，尽管烧肉看起来是「层次分明」，卖相不俗，却反而让楼主感到好奇，「食时先发觉肉还肉、脂肪还脂肪」，形容「相当趣致」。在品尝烧肉后，楼主更表示其肉质及味道有别于日常吃到的传统港式烧肉，而且烧肉底部颜色相当一致，认为「口感色水都唔太似烧嘅做法」，好奇烧肉是否经明火烧制，或疑是由光波炉或气炸锅制成。

从楼主分享的图片，可见其烧肉跟市面的「烧腩仔」相近，烧肉皮偏薄，而且脂肪及猪肉分布明显。楼主补充指，日常都不曾常吃烧肉，因此对于烧肉的制作认识不太了解，想向网民了解其购买的烧肉「系咩部位」，或是其他「新整法」。

网民热议：合成肉VS高档嘢 冻肉公司解构烧肉常用规格

对于楼主的质疑，有网民指出相片显示的烧肉与内地出品相似，「似深圳啲边境烧肉」，有人更怀疑是「合成肉」。不过，也有不少网民认为烧肉没有太大问题，「就咁睇冇咩问题」、「呢个系啲高档拎黎做三层肉个位黎，一旧烧腩得一细忽仔系咁嫁咋。」又认为冻肉非贵价食品，没有造假的必要。

与此同时，有冻肉公司留言解构烧腊店的常用规格，指港式烧肉「一定要用有皮猪腩」，而在香港一般会食用的猪腩肉，部位为「猪腹肉」，肥瘦相间。冻肉公司又指，冻肉批发的猪腩肉会分为「有骨」及「冇骨」，视乎烧腊店老板的选择。而现时以巴西、荷兰及俄罗斯的猪腩最畅销，除制作烧肉外，「做东坡肉或扣肉都可以」。

文：TF

资料及图片来源：食在元朗@facebook