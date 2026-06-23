内地游客旺角小食店买鱼蛋因1事惹误会 狠批店员「态度恶劣上天」：见识到人类多样性

中港两地的生活习惯有别，部份来港旅客或居于香港的内地人或许不太习惯本地饮食文化。一位内地女早前与母亲来港一日游，惟她于旺角小食店买鱼蛋因1事引起误会，令她狠批店员态度恶劣，这次的体验令她「见识到人类的多样性」，其母亲更评价香港此行「不如澳门，不想再来！」

内地游客旺角小食店买鱼蛋 狠批店员「态度恶劣上天」

香港自有一套街头小食文化（俗称「扫街」），通常食客都是即买即食、站在街边大快朵颐。不过，这种饮食文化却令部分内地旅客感到不适应。位内地女早前与妈妈来港一日游，她表示过往因为香港服务业歧视大陆人而区别对待的讨论，故此一直很抗拒游港，所以之前只来港行山，并没有到市区闲逛。今次楼主到香港只因为妈妈办理港澳通行证，「想着反正就在深圳旁边还是去一趟」，惟这次的体验令她相当生气。

因1事误会安排店内用餐

楼主表示当日与母亲「Citywalk」至下午5时，双腿已经「行到瘸」，肚饿之下从尖沙咀到旺角寻找心水食店。惟地图定位不准确，令她多走大半条街，刚好途经另一间小食店，便决定买一串咖哩鱼蛋「医肚」。当时店员将鱼蛋放于豉油碟上，由于楼主不熟悉香港小食店的运作模式，「我以为是让我进店吃，于是准备端起盘子进去吃」。不过，一位店员上前阻止她，楼主形容对方一手按住碟子表示不能拿，再将鱼蛋放进旁边另一个碟中。

楼主忆述另一位店员「叽哩咕噜说了一大堆粤语」，她表示听不懂后，对方才转用普通话表明：「必须要达到最低消费标准XX元才可以进去吃」。楼主对此感到相当无语，并解释自己误会其用意：「我以为你们会给我打包啊！」，随后店员扯下一个胶袋，「丢垃圾一样给我把鱼蛋装进去」。楼主于帖文中大吐苦水，直言鱼蛋味道一般，痛批该店态度恶劣，「终于见识到了香港臭名昭著的服务业！」总结今次的香港一日游，楼主直言过程令她感到十分生气，其母亲更评价今次香港行「不如澳门，不想再来！」

香港「扫街」饮食文化

香港于1950、60年代起，街边出现大量小贩推着手推车，装上煮食工具，便即席贩售各类型熟食，如车仔面、各式包点、粥品及炒粉面等，后来更出现鸡蛋仔、格仔饼、鱼蛋烧卖、碗仔翅等，客人光顾后即场「开餐」，更会边走边食，从而发展出本地「扫街」饮食文化。直到70年代，政府停止发出小贩牌照并严禁阻街，街头上越来越少这类车仔小贩档，至今少数持牌的炒栗子档仍于街头经营。后来，这类小贩档改为进驻店舖，旺角、油麻地庙街等地亦成为街头小食集中地，更成为特色旅游景点之一。

文：RY

资料及图片来源：小红书