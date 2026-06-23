稻香晚市早鸟优惠！$138起叹齐龙趸/烤鸡配自选小菜/螺头炖汤/煲仔饭 

稻香集团一直以地道粤菜及优质点心深受香港食客欢迎，是亲朋好友聚餐的热门之选。近日，稻香为食客带来极具吸引力的「早D开饭」限时晚市套餐优惠，只要于指定早鸟时段入座，即可以低至$138的超值价钱，享用龙趸、烤鸡或虾球等由大厨精心炮制的晚餐，绝对是超值之选！

稻香晚市优惠加码！$138起叹酒楼小菜二人餐

稻香推出极具吸引力的「早D开饭」限时晚市套餐优惠。

是次稻香集团推出的晚市套餐，特别加入了多款由资深大厨主理的特色佳肴，务求让食客以平民价钱享受高级酒楼的餐饮质素。食客可以从四款精心设计的主菜中挑选心水款式：例如肉质鲜嫩的「镛皇酱爽耳蒸龙趸件」，选用优质大条龙趸，鱼肉滑溜且富有丰富胶质，配上特制酱汁鲜味十足；或是带有清新果香的「柚子沙律伴果木香烤鸡」，烤鸡外皮香脆，肉汁丰富，配上酸甜柚子沙律完美解腻。

喜爱浓郁口味的食客，则不容错过香气四溢、口感层次丰富的「黑松露滑蛋虾球」，以及惹味十足的「石烫蜜桃烧汁牛仔骨」。若想进一步提升用餐体验，食客更可选择加购升级选项，品尝豉味蒸金钱鳝、白灼海虾、鲜鲍鱼啫啫鸡煲或上汤波士顿龙虾等矜贵海鲜，全面满足对高品质美食的追求。

灵活配搭十款精选小菜 迎合不同口味

除了星级主菜外，套餐还提供了多达十款的人气经典粤式小菜供自由搭配，让每一顿晚餐都充满新鲜感。当中包括酸甜开胃、老少咸宜的「菠萝咕噜肉」，肉质外酥内嫩；以及佐饭一流的「大澳虾酱蒸豚肉」和充满家常风味的「马友蒸肉饼」。

注重健康饮食及蔬菜摄取的食客，亦可选择清淡鲜甜的「金银蛋菜苗」或「鲜腐皮红茄泡菜苗」。此外，菜单还涵盖沙姜妃子鸡（半只）、胡椒芥菜猪肚煲、咖喱牛三宝、劲葱豉油皇虾及爽脆酱爆炒牛肉等丰富选择。配合套餐内包含的滋润螺头炖汤，以及暖胃香口的盐油煲仔饭（或白饭），这顿丰盛的晚餐绝对能为忙碌了一天的都市人补充元气，非常适合家庭聚餐或二人世界。

稻香晚市早鸟套餐优惠详情