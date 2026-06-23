Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

连锁快餐店长者优惠！乐悠咭／长者咭专享全日8折 堂食/外卖同步激减

饮食
更新时间：11:31 2026-06-23 HKT
发布时间：11:31 2026-06-23 HKT

美心MX及美心Food²一直以多元化的经典地道港式美食及亲民定价，成为深受广大消费者及家庭客群欢迎的连锁快餐品牌。今个六月，美心MX特别为一众长者推出限时激减的专属折扣！由即日起至6月28日期间，老友记只需出示乐悠咭或长者咭等有效长者证件，即可轻松享有全日堂食或外卖8折优惠，无论是品尝热辣辣的招牌焗猪扒饭还是丰富下午茶，都能以更抵价格大快朵颐，绝对不容错过！

美心MX 6月长者优惠 一连6日尽享8折

美心MX特别为一众长者推出限时激减的专属折扣。
美心MX特别为一众长者推出限时激减的专属折扣。

为了迎合不同食客的口味，美心MX及美心Food²每天供应多款新鲜炮制的早、午、晚餐及下午茶美食。餐厅内人气极高的「港式招牌焗猪扒饭」，以鲜甜浓郁的番茄酱配上肉汁丰富的厚切猪扒，一直是食客的必点之选。此外，各款中式巧手小菜、健康滋润的老火汤水，以及香滑的港式奶茶，亦十分迎合注重饮食质素的长者口味。

在这六天的特别推广期间，长者们只需前往全港各区的美心MX或美心Food²分店，无论是选择在宽敞舒适的餐厅环境内堂食聚餐，还是选择外卖自取将滋味带回家中慢慢品尝，都能享有全单8折的超值折扣。这次的长者饮食优惠无疑是鼓励长者多外出走动、与一众老友记相聚共晋午餐或晚餐的绝佳时机。

美心MX长者全日8折优惠详情

  • 提供优惠之餐厅： 全线美心MX分店（西九高铁站分店除外）及全线美心Food²分店

  • 优惠推广期限： 2026年6月23日至6月28日

  • 优惠详情： 合资格人士凭指定证件惠顾，即享全日堂食或外卖8折折扣（于单一发票内最多只可使用一次）

  • 所需出示证件： 顾客于结账时必须出示实体的「长者咭」、「乐悠咭」或「长者八达通」，餐厅恕不接受任何形式的影印本。

  • 不适用范围： 此8折优惠不适用于购买节日产品、外卖派对美食、心超值餐、优惠套餐、晚市小菜外卖2人餐、晚市外卖加餸、烧味斩料、特价烧味优惠、八达通增值服务、网上外卖自取平台及所有外送服务。

  • 其他条款及细则： 是次折扣优惠不能兑换现金，亦不可与店内其他优惠同时使用；详细优惠条款以店内宣传物料为准；如有任何争议，美心食品有限公司将保留最终决定权。

 

同场加映：铜锣湾靓装连锁酒家早茶半价！点心纸点心均享5折优惠  星期一至日适用

 

 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
煤气8月起加价4.4%！4类人享煤气费半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
煤气费8月起加4.4%！4类人可享半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
生活百科
17小时前
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
时事热话
2026-06-22 09:58 HKT
有人以营帐等长时间占用黄石营地多个营位 渔护署今派员清理。渔护署fb
西贡黄石营地｜有人以营帐等长时间占用多个营位 渔护署今派员清理
社会
16小时前
海儿男友终曝光 《东周刊》独家直击高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香闺
海儿男友终曝光 《东周刊》独家直击高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香闺
即时娱乐
4小时前
迪卡侬$199防晒外套用家赞「非常满意」！凉感透气/UPF50+阻挡紫外线 官方揭秘：关键不在布料
迪卡侬$199防晒外套用家赞「非常满意」！凉感透气/UPF50+阻挡紫外线 官方揭秘：关键不在布料
时尚购物
18小时前
钱嘉乐13岁大女钱凯晴变气质美少女 父女依偎温馨合照 身高超越阿妈汤盈盈
钱嘉乐13岁大女钱凯晴变气质美少女 父女依偎温馨合照 身高超越阿妈汤盈盈
影视圈
17小时前
国足「希望之星」︱14岁张皓烨被殴至骨折 湘超成人队蓄意踢下阴遭暂停活动
国足「希望之星」︱14岁张皓烨被殴至骨折 湘超成人队蓄意踢下阴遭暂停活动
即时中国
15小时前
史上最强厄尔尼诺现象将杀到 专家：恐致2.5亿人死亡
史上最强厄尔尼诺现象将杀到 专家：恐致2.5亿人死亡
即时国际
1小时前
大棋盘︱宏福苑独立委员会不扩权 黄碧娇未「甩难」？报告公布时机考功夫
大棋盘︱宏福苑独立委员会不扩权 黄碧娇未「甩难」？报告公布时机考功夫
政情
5小时前
世界杯2026｜美斯18个入球全纪录 「射失12码非常愤怒」。美联社、法新社
世界杯2026｜美斯18个入球全纪录 「射失12码非常愤怒」
足球世界
5小时前