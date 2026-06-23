连锁快餐店长者优惠！乐悠咭／长者咭专享全日8折 堂食/外卖同步激减
发布时间：11:31 2026-06-23 HKT
美心MX及美心Food²一直以多元化的经典地道港式美食及亲民定价，成为深受广大消费者及家庭客群欢迎的连锁快餐品牌。今个六月，美心MX特别为一众长者推出限时激减的专属折扣！由即日起至6月28日期间，老友记只需出示乐悠咭或长者咭等有效长者证件，即可轻松享有全日堂食或外卖8折优惠，无论是品尝热辣辣的招牌焗猪扒饭还是丰富下午茶，都能以更抵价格大快朵颐，绝对不容错过！
美心MX 6月长者优惠 一连6日尽享8折
为了迎合不同食客的口味，美心MX及美心Food²每天供应多款新鲜炮制的早、午、晚餐及下午茶美食。餐厅内人气极高的「港式招牌焗猪扒饭」，以鲜甜浓郁的番茄酱配上肉汁丰富的厚切猪扒，一直是食客的必点之选。此外，各款中式巧手小菜、健康滋润的老火汤水，以及香滑的港式奶茶，亦十分迎合注重饮食质素的长者口味。
在这六天的特别推广期间，长者们只需前往全港各区的美心MX或美心Food²分店，无论是选择在宽敞舒适的餐厅环境内堂食聚餐，还是选择外卖自取将滋味带回家中慢慢品尝，都能享有全单8折的超值折扣。这次的长者饮食优惠无疑是鼓励长者多外出走动、与一众老友记相聚共晋午餐或晚餐的绝佳时机。
美心MX长者全日8折优惠详情
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提供优惠之餐厅： 全线美心MX分店（西九高铁站分店除外）及全线美心Food²分店
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优惠推广期限： 2026年6月23日至6月28日
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优惠详情： 合资格人士凭指定证件惠顾，即享全日堂食或外卖8折折扣（于单一发票内最多只可使用一次）
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所需出示证件： 顾客于结账时必须出示实体的「长者咭」、「乐悠咭」或「长者八达通」，餐厅恕不接受任何形式的影印本。
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不适用范围： 此8折优惠不适用于购买节日产品、外卖派对美食、心超值餐、优惠套餐、晚市小菜外卖2人餐、晚市外卖加餸、烧味斩料、特价烧味优惠、八达通增值服务、网上外卖自取平台及所有外送服务。
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其他条款及细则： 是次折扣优惠不能兑换现金，亦不可与店内其他优惠同时使用；详细优惠条款以店内宣传物料为准；如有任何争议，美心食品有限公司将保留最终决定权。
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