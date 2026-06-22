唯港荟Hotel ICON榴梿自助餐回归！年度榴梿节食尽10大名种+马拉菜式/甜品/雪糕放题(附价钱、预订详情)

对于一众寻香而至的「榴梿控」而言，唯港荟（Hotel ICON）的年度盛事绝对是不容错过的朝圣地。备受饕客追捧的「第八届唯港荟马来西亚榴梿节」将于7月4日华丽揭幕，选址于气派不凡的无柱式 Silverbox 宴会厅举行。今年大会精挑细选，推出合共8场的自助早午餐及晚餐，引领食客展开一场极致的味觉探索。首场早午餐更星光熠熠，邀得著名影星叶子楣与「槟城榴梿公主」庄美娥坐镇，为这场果王飨宴拉开序幕。

唯港荟Hotel ICON榴梿自助餐／早午餐！食尽10款顶级品种 专人即开即食槟城榴梿

自助餐入座一刻，味蕾狂欢随即展开。每位食客将率先品尝一份极具份量的「珍品榴梿果肉拼盘」——这里有脂香浓郁、口感如丝般绵密的「D197顶级猫山王」；闪耀著王者光芒、果肉饱满且回甘悠长的「D200波霸黑刺」；以及隐隐透著迷人坚果与奶油香气的「D13金包」。

精彩不止于此，场内特设专员即席手起刀落，为您奉上7款新鲜空运的槟城当造名种。从清甜的「D88小甜甜」、甘醇的「D163葫芦」、经典的「D24苏丹王」，到风味各异的「柔佛黄金」、「红虾」、「老树」及带酒香的「XO」，任君无限次大快朵颐。

7大Live Station 即制地道槟城街头风味

尝过果王，不妨让味蕾游走于马来西亚的热闹街头。宴会厅内悉心布置了七个复古三轮车美食摊档，由马籍主厨 Kelvin Lee 领军，为食客即席挥镬。浓郁辛香的娘惹喇沙、鲜甜惹味的传统虾面、火候十足的炒粿条、香脆五香肉卷，以及酸甜开胃的水果啰喏（Rojak），每一道都完美复刻了槟城地道市集的烟火气与香料灵魂，令人食指大动。

独创榴梿菜式 超浓果王炖汤!?

自助餐更巧妙将榴梿的馥郁融入热蕈当中，「砂锅金汤榴梿鲍鱼」以金黄浓汤煨煮鲜甜弹牙的鲍鱼，伴随榴梿果肉的脂香，海鲜的鲜与果王的甜在口腔中完美交融；而「榴梿椰子炖汤」则经过三小时的慢火细熬，将鸡肉、雪耳、椰子的清润与 XO 榴梿的独特甘香锁于一盅，滋味温润醇厚。

Venchi 联乘限定意式雪糕

甜品控同样能满载而归！高达20多款的榴梿甜点列阵，由即席煎制的法式薄饼、香气四溢的斑兰卷，到滑溜的榴梿布甸及咖啡意式奶冻，琳瑯满目。今夏更不能错过联乘 Venchi 推出的夏季限定「榴梿意式雪糕」，天然细腻的果香与冰凉的意式雪糕口感一拍即合。配以无限量添饮的气泡酒、红白餐酒、果汁及汽水，为这场感官盛宴画上微醺的圆满句号。

HOTEL ICON榴梿自助餐／早午餐详情

1. 唯港荟马来西亚榴梿节自助早午餐首场

日期：2026年7月4日（星期六）

时间：上午11时45分至下午3时

2. 唯港荟马来西亚榴梿节自助早午餐／晚餐

日期：2026年7月12日、26日及8月1日至2日

时间：早午餐为上午11时45分至下午3时（7月12日除外）；晚餐为晚上6时30分至晚上10时

地点：唯港荟一楼 Silverbox 宴会厅

收费：成人$898 | 儿童（3-11岁）$558(须于预订后支付全费)

预订及查询：

电话：3400 1388

网上预订(>>按此预订<<)

资料来源：HOTEL ICON

延伸阅读: 铜锣湾人气素食自助餐 $79起任食炸物/点心/糖水/寿司 全日3市免加一