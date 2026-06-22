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铜锣湾40年老字号「太湖海鲜城」推夜茶 点心、小炒$10起 9成入座率获网民大赞：平靓正又好

饮食
更新时间：18:10 2026-06-22 HKT
发布时间：18:10 2026-06-22 HKT

现时设有宵夜时段的酒楼买少见少。最近，有网民分享于晚上造访铜锣湾拥有逾40年历史的「太湖海鲜城」，亲身体验了久违的热闹夜茶时光，各款点心及小炒亦只需$10起，他形容当时「入座率高达九成」，现场气氛犹如时光倒流至疫情前般充满活力。

铜锣湾「太湖海鲜城」夜茶宵夜满座 食客大赞点心有惊喜

有网民在Facebook群组「香港茶餐厅及美食关注组」分享日前到铜锣湾「太湖海鲜城」享用夜茶的经历。帖主特意提前一日订位，并于夜茶时段开始时准时抵达酒楼，然而刚入座时已达八成满，吃到尾声仍陆续有客入座，令他不禁感叹「九成入座率几墟冚，人声鼎沸」。

难得重温夜茶时光，帖主一口气品尝了多款点心及小菜，并特别点名市面上已较少见的「干蒸牛肉烧卖」，直呼「有惊喜，牛肉有少少嚼劲」；而「棉花鸡」则豪气地配上五件烟韧鱼肚，让他大赞好好味。虽然当晚的一道「百花酿鱼肚」漏单未有送上却被计算在帐单内，但帖主并未深究，豁达表示「当享受餐饭啰」。

网民：饮茶食晚饭都有水准

帖文引来不少网民讨论「太湖海鲜城」的食物质素，并留言大赞「呢间正，我间唔中都会去宵夜炒两个餸」、「饮茶食晚饭都有水准」、「一向几钟意佢」。同时，也有部分网民忆述过往光顾其他分店的点滴，认为该酒楼一直保持不俗的水准，唯独座位空间略显挤迫，整体评价依然十分正面。

80年代开业老字号 夜茶点心、小炒$10起

「太湖海鲜城」于八十年代开业，曾荣获米芝莲必比登推介，是本地知名的老字号酒楼之一。近期，酒楼调整经营策略，推出夜茶及宵夜时段，供应各式点心及小炒，例如椒盐九肚鱼、荔芋栗子排骨煲、鲜虾烧卖皇、灌汤小笼包、炸馒头及蜜糖蛋条等，价格低至$10起，成功吸引大批食客前来捧场。

资料来源：香港茶餐厅及美食关注组

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