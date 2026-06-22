连锁酒楼七一回归优惠！一连十日推$7.1手工点心、晚市蒸海斑$71

为庆祝七一回归纪念日，以提供优质传统粤菜与精致点心闻名的「福苑集团」宣布推出多项优惠，食客不仅能以超低价$7.1享用多款人气巧手点心，晚市时段更能以$71的惊喜价格品尝原条清蒸大金花海斑，即睇下文了解优惠详情！

福苑集团一连十日推$7.1手工点心 晚市蒸海斑$71

福苑集团一连十日推$7.1手工点心 晚市蒸海斑$71

早茶至下午茶粤式点心$7.1 马拉糕/炆猪手/萝卜糕

饮茶点心是本地饮食文化的重要一环，福苑集团在本次七一优惠中，特别精选了七款每日新鲜制作的经典点心回馈广大食客。由早上7时至下午3时45分，顾客即可以$7.1的优惠价点选心水美食，当中包括皮蛋瘦肉粥、古法马拉糕、南乳炆猪手、家乡蒸萝卜糕、布拉葱花肠等，每款点心均展现了点心师傅的精湛厨艺，让食客以极具性价比的价格享受星级酒楼体验。

晚市$71叹原条约两斤重清蒸大金花海斑

除了早市及午市的点心优惠外，福苑集团亦为晚市食客准备了海鲜盛宴。从晚上6时起，两位起入座的食客只需$71，即可享用一条重约两斤的「清蒸大金花海斑」。酒楼大厨精准掌控火候，以传统清蒸的烹调方式，完美保留了大金花海斑的鲜甜肉质与嫩滑口感，再淋上特调的鲜味蒸鱼豉油与葱丝，将鱼肉的鲜味提升至极致。

福苑集团七一优惠

优惠推广期：2026年7月1日至7月10日

优惠时段：7am-3:45pm；6pm起

条款及细则：所有优惠只限堂食，不设外卖服务。

适用分店及联络方式： 柴湾金都海鲜酒家：柴湾环翠商场地下G12号舖 (预订电话：2997 8866) 上水金都海鲜酒家：上水新丰路98号1楼 (预订电话：2671 0222) 红磡龙阁：红磡黄埔天地享膳坊(第4期)地下G4号舖 (预订电话：2633 8866) 将军澳敍·龙阁：将军澳唐明街2号尚德邨TKO Spot 1楼111号舖 (预订电话：2882 1939) 长沙湾经典厨房：长沙湾元州街303号元州商场1楼F11及F12号舖 (预订电话：2516 9188)



资料来源：福苑集团 Fuk Yuen Group