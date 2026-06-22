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屯门华香园6.29结业！开业17年 驰名豆花米线/炸酱捞米线 店方不舍告别街坊 网民震惊：唔知去边度食得返

饮食
更新时间：15:49 2026-06-22 HKT
发布时间：15:49 2026-06-22 HKT

近年本地饮食业出现一波结业潮，不时传出酒楼、茶记结业消息，部份甚至是开业多年老字号，令市民惋惜不已。近日，有港人发现屯门米线店「华香园」将于6月29日结业，其驰名的豆花米线、炸酱捞米线或成绝响，店方亦不舍与一众熟悉的街坊告别，表示这是一个「无比沉重且艰难的决定」。华香园突如其来的结业消息引起网民讨论，有网民感到可惜，「唔知去边度食得返！」

屯门华香园6.29结业！开业17年 驰名豆花米线/炸酱捞米线 店方不舍告别街坊

屯门丽宝商场米线店「华香园」经营至今已有17年，主打豆花捞米线、炸酱捞米线等，坊间少见且价钱实惠，其炒米线、清汤牛腩米线亦各有捧场客，吸引不少附近街坊及学生光顾。惟近日有港人发现华香园贴出告示，指由于租约期满，故此将于6月29日结业。

店方表示陪伴食客走过17个年头，荣幸能够为客人提供美食及度过无数个日常，无奈最终决定结业，「这是一个无比沉重且艰难的决定」。店方又称，尤其不舍每天见到的熟悉客人、专程带亲友聚餐的街坊，甚至搬走后仍间中前来探望的朋友，「虽有万般不舍，但终须一别！」并感谢每一位曾光顾的客人，最后祝福大家身体健康、生活美满。

网民震惊：唔知去边度食得返

对于华香园突如其来的结业消息，有网民感到震惊且可惜：「呢间豆花米线正宗呀，佢执咗成个屯元天都唔知去边度食得返」、「又少一间CP值高的店舖唔做」、「好可惜，都帮衬咗好多年」、「好可惜，咁多学生都话结业」、「无得再食豆花捞米线」。有网友大赞华香园的米线出品高质，「我净系会食呢一间嘅米线，其他我都觉得唔好食」、「炒米线是必食的，置乐完全冇一间专食米线店的」、「佢哋个豆花米线好食」、「牛腩好食、炒米线都好」。

华香园

  • 地址：屯门青河坊2号丽宝商场地下41号舖
  • 营业时间：上午11:00至晚上9:00（平日）、上午11:00至下午5:00（星期六至日）
  • 联络电话：3488 6282
  • 结业日：6月29日

文:RY

资料及图片来源:置乐街坊群、香港米线关注组、Threads

延伸阅读：红磡15年茶餐厅「华园美食」月底结业 街坊惊讶人流畅旺仍难逃厄运 高质鸡翼烩意或成绝响

 

 

 

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