美心MX两店月底同步结业！海怡半岛、西九龙中心租约期满 港岛区版图缩至6分店

随着市场调整与店舖租赁情况变化，连锁快餐的结业消息时有所闻。近日，大型连锁快餐店美心MX位于海怡半岛及深水埗西九龙中心的两间分店宣布同步结业，其中海怡分店关闭后，美心MX于港岛区仅剩下6间分店。

美心MX两店租约期满 海怡半岛、西九龙中心6.30同步结业

近日有网民及街坊在Facebook群组上发帖，分享美心MX分别于海怡半岛及西九龙中心的分店外张贴结业公告，向食客交代店舖结束营业的消息。根据店外张贴的公告显示，两店同样因「租约期满」，将于下周二（6月30日）起正式结业，并建议顾客可稍移玉步到其他毗邻的分店光顾。

美心MX西九店开业不足3年 港岛区版图缩减仅余6分店...

其中，美心MX西九龙中心分店于2023年8月开业，至今营运不足3年便拉下帷幕。另一方面，随著海怡半岛分店的关闭，美心MX在港岛区的分店网络进一步缩减。据官网资料指出，目前港岛区仅剩下6间分店，分别位于上环信德中心、中环大会堂、中环中华总商会大厦、香港仔中心、柴湾新翠商场及鲗鱼涌康怡广场。

美心MX（海怡）

地址：鸭脷洲海怡广场西翼1楼126号舖

电话：2983 9168

最后营业日期：2026年6月30日（二）

美心MX（西九龙中心）

深水埗钦州街37 K 号西九龙中心206号舖

电话：2371 3288

最后营业日期：2026年6月30日（二）

资料来源：香港茶餐厅及美食关注组、全港店舖消息(执笠+开张+时事热话)关注组 2.0 关注组