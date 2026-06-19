大家乐父亲节优惠！乐悠咭/长者咭最高减$8 一连两日午/茶/晚市适用

适逢父亲节的到来，连锁港式快餐品牌大家乐特别为一众老友记推出限时双重长者折扣优惠，只需出示乐悠咭或长者咭等有效证明，消费满指定金额即可享高达$8的即时扣减，让子女与父母以超值价钱共享美味温馨的父亲节大餐。

大家乐一连两日父亲节优惠！乐悠咭/长者咭最高减$8

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凭乐悠咭/长者咭即享大家乐父亲节优惠

是次大家乐父亲节「长者双重赏」限定优惠将于6月20至21日上午11时后全线推出。合资格的长者顾客只需在大家乐分店的收银处点餐付款前，主动向收银员表明希望使用此优惠，并出示有效的长者身份证明文件，包括已认证的大家乐Club 100长者会员卡、长者咭、乐悠咭或长者八达通，即可享有惠顾满$40或以上减$4；惠顾满$60或以上减$8的优惠。

值得一提的是，此项专属优惠仅限持咭人或长者会员本人亲身使用。与此同时，每次合资格交易最多只限受惠扣减一次，亦仅限于分店的实体收银处付款，不能与品牌旗下其他任何形式的推广优惠、现金券或折扣同时使用。

大家乐父亲节长者优惠

适用日期：2026年6月20至21日

适用时间：上午11时后适用

条款及细则： 此优惠仅限持咭人或长者会员本人使用。 每次交易只可使用优惠一次。 优惠不能与其他优惠同时使用。 优惠只适用于收银处付款。 优惠受大家乐相关条款及细则约束。



资料来源：大家乐 Café de Coral