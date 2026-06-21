葱烧百花海参做法/材料一文睇 黄礼贤师傅6招秘诀教煮美味药膳 礼贤堂海味药膳养生创办人｜香港情味

融合养生理念的中菜具保健功效，精通药膳烹调的黄礼贤师傅（礼贤堂海味药膳养生创办人），今天示范的葱烧百花海参，不但是矜贵的海味佳肴，还于焖煮时加入红枣，既增加菜式风味，亦有食疗作用。

葱烧百花海参做法/材料一文睇

红枣入馔滋补养生

在内地考获中医药膳烹调师执照的黄师傅，擅长主理传统中菜，近年还把养生保健元素融合菜式之中。以葱烧百花海参为例，就利用红枣入馔，令菜式美味还有补气血功效。

示范菜式：葱烧百花海参

材料：关西海参/已浸发6条、即食谷物60克、红枣2粒、虾胶150克、淮山100克、京葱1条、蒜蓉1茶匙、豆瓣酱1茶匙、蚝油1汤匙、老抽1汤匙、生抽1汤匙、麻油半汤匙、水500毫升、生粉水 适量

做法：

淮山去皮及切片，蒸15分钟再压成蓉，加半汤匙老抽拌匀，下即食谷物拌匀。 京葱分两等份，一份切丝，一份切段，将京葱丝及京葱段用滚油炸香，取出隔油。 红枣开边及去核。将虾胶酿入海参中，起油镬煎熟，取出。 原镬下京葱丝、蒜蓉及豆瓣酱炒匀，加水、生抽、蚝油及红枣煮滚。 加海参及京葱段煮10分钟，下生粉水埋芡，加麻油及剩余的老抽调味。 将淮山蓉上碟，加海参、京葱段及红枣，淋适量酱汁。

6招秘诀教煮葱烧百花海参

关西海参爽弹有嚼劲，适合焖煮、煎香等烹法。 红枣天然的果香与甜味，能增加菜式风味。 红枣开边去核，能在煮食过程中更易释出营养和香味。 将京葱分别切丝及切段，能丰富味道层次与口感，若想葱味浓郁，须将其用滚油略炸，迫出香气再焖制。 处理淮山，宜戴上手套再去皮切片，以免其黏液刺激皮肤引致双手发痒。 即食谷物又香又脆，与淮山蓉拌匀可丰富口感。

黄礼贤师傅感言：食物令人健康快乐

我16岁入行，中五毕业后在一个大排档做厨师学徒，收工回家已是凌晨三点。由于太夜，暂寄宿在婆婆家，她每晚都为我煲好一碗虾干饭，让我收工后可吃一碗热饭。第一次食虾干饭，「咦！好鲜味㖞。」婆婆听到，之后两年她每晚都为我准备一碗虾干蒸饭。我发现原来有人付出时间用心为自己煮饭，是一件颇幸福的事，感恩学师路上有家人支持。

虽然当时凌晨才收工，不过每日返工见到师傅抛着镬，将不同材料配搭炒成香喷喷的菜式，客人又吃得满足的样子，都成为我工作的动力。好多客人都是收工后与三五知己同来，大家拖着疲累的身体，一碟炒河，一碟油菜，有边吃边谈笑风生，亦有边食边慨叹人生，令我明白食物是人们之间的沟通桥梁，从而令我对餐饮工作更有兴趣，每日返工更加有动力。

18岁时我加入酒店正式学烹饪粤菜，记得第一天上班便犯错受到责骂，师傅严厉而语重心长告戒我，「做菜如做人，想烹调做得好，先要学懂好好做人」，到现在我都铭记于心。中式厨师多数有「落场」时间，厨师们都会到后楼梯休息，亦会出外走走，我却利用这段时间在厨房继续工作，希望可以学习更多入厨知识。师傅们见我没休息，过了一段日子，他们开始趁空档教我基本炒粉面技巧；得师傅提携，后来我到宴会部开始学习鲍参翅肚的烹调制作，协助大大小小的婚宴聚餐。

由于住得偏远，返工来回要三小时，收工回家已经凌晨12时多，但婆婆依然煮了香喷喷的虾干蒸饭等我回家，到这时我才明白——食物不只是美味，更是一种回忆，能令人快乐。

之后我走遍大小餐厅，却最喜爱在小店工作，因为可以更方便与客人交流，更直接感受到客人对食物的体验。28岁那年，更胆粗粗开了一间小店，用最草根的食物——车仔面作为店主题。车仔面一向给人感觉便宜，坊间不少食店为悭成本更用味精调味，但我一定要采购优质食材制作，光是汤底，已落足金华火腿、猪骨、虾米、鸡烹制三小时，味鲜甜而奶白香口，更加入海参及鲍鱼配搭，而客人只付出基层价钱便可享用，食得开心。

其后更有幸，跟几位香港知名餐饮大师学习，开设鲍鱼面店，将最草根的车仔面，与最高级的日本吉品干鲍配搭，很多客人都慕名而来，亦令我大开眼界。感恩一路上都有师傅提携，让我见识更多、学习更多。

2016年，一个纯粹的谂法，我决定成立义工团，四出款待食物予有需要长者，与不同教会及机构合作，今年更正式成立为慈善机构。疫情期间，决定转换跑道。我相信食物能饱腹、能令人快乐，更能令人健康，于是创办「礼贤堂」，考取中医药膳烹调师执照，用烹调的养生功效帮助患三高及都市病的朋友。

其后得米芝莲名厨陈国强大师带领，到内地以药膳烹调赢得国际烹调奖项，让更多人认识药膳养生。现时我为中医诊所及月子中心担任健康汤水顾问。直到今天，我仍坚持走这条养生厨师梦。

「关心唔使讲出口——在食物里面。」

1.最难忘的美食？

虾干蒸饭。黄师傅初入行学厨时，因工作经常半夜才回家吃饭。印象最深刻是外婆总会为他炮制一碗热腾腾的虾干蒸饭，虽食材与做法未必最讲究，但每吃一口热饭，都能感受到外婆的关心和支持。

2.最具挑战性的食材？

海参。黄师傅认为，海参的产地、品质和大小都不同，须依靠入厨经验和烹调手艺，才能利用最佳时间和水温浸发海参。另要因应海参的特性，配搭合适的调味及火候，炮制成桌上佳肴。

文：EH 图：星岛日报