九记老板搣甩闹客成性标签？热情招待重量级嘉宾兼主动揾镜头 网民惊叹：生平未见过佢咁有礼貌

香港老字号食肆不时因服务态度而引发争议。韩国乐团CNBLUE日前在香港演出后，光顾了屡闹态度风波的中环「九记牛腩」。一向被指极具脾气的老板竟一反常态，对成员展现出极度友善的态度，甚至主动对镜头打招呼，令不少网民惊叹「生平未见过佢咁有礼貌」。

韩星获九记老板热情款待 狂赞「好好食」被邀合照

昨日（18日），CNBLUE队长郑容和（정용화）在YouTube频道上分享了访港期间光顾「九记牛腩」的片段。影片中，九记老板在对待这几位韩国明星时，态度出现了极大的反差，不仅没有指责他们拍影片，甚至全程表现得相当热情。他主动走到一旁关心成员，询问他们认为味道如何，更罕有地对著镜头友善打招呼。

与此同时，成员们对九记的出品亦是赞不绝口。在品尝期间，他们不断大赞牛腩味道出色，更入乡随俗地以广东话直呼「好好食」，与老板的热情招待互相呼应。在用膳期间，老板更亲自询问能否与CNBLUE成员拍照，似乎想为店铺招揽「生招牌」。

网民惊叹罕见差别待遇：试吓普通香港人入去

老板这次罕见的热情举动，让一众熟悉该店作风的香港网民感到十分惊讶。不少网民纷纷留言表示难以置信，直言「我生平真系未见过佢咁有礼貌」、「好少见佢咁Nice」、「老板平时不会这样的，明显他很想出镜和给面子韩星」。有网民认为老板对待知名韩星与一般食客存在巨大反差，并调侃道「试吓普通香港人入去，食咩谂咁耐，个餐单都唔会多咗嘢㗎啦」，指若身为素人或普通YouTuber前去光顾，或许才能真正感受到这间老字号独特的「个性」。

百年老字号屡惹争议 本地艺人光顾亦「无情讲」

位于中环的百年老字号「九记牛腩」，以清汤牛腩及咖喱牛腩闻名，多年来吸引大批本地人及游客慕名光顾。然而，该店的服务态度同样「远近驰名」，屡次成为舆论焦点，就连YouTuber拍片、本地艺人光顾也通通无情讲。

资料来源：그냥 정용화＠YouTube