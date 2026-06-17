Mr. Steak自助餐买一送一！$137/位起任食环球海鲜/生蚝/和牛 第三位$1

位于铜锣湾的Mr. Steak a la minute，向来是自助餐爱好者的热门选择，以其丰富多样的即煮美食和亲民价格深受食客欢迎。为迎接618购物节，餐厅与KKday联手推出限时激抵优惠，当中包括震撼的买一送一、第三位$1优惠，人均仅低至$137，绝对是本月最不容错过的餐饮盛事！

铜锣湾的Mr. Steak午市自助餐限时买一送一！叹环球海鲜盛宴 周末加码即开生蚝

铜锣湾的Mr. Steak午市自助餐限时买一送一！叹环球海鲜盛宴 周末加码即开生蚝

对于海鲜爱好者而言，Mr. Steak a la minute的自助午餐绝对能满足您的味蕾。食客可以无限量享用冰镇的雪花蟹脚和翡翠螺，蟹脚肉质饱满鲜甜，而翡翠螺则口感弹牙。刺身区亦提供多款新鲜选择。热荤方面，由厨师主理的美国烧牛肉是必试之选，牛肉外层烤得焦香，内里肉质软嫩多汁。甜品方面，即叫即焗的心太软，切开时流出浓郁的朱古力浆，配上冰冻的Haagen-Dazs雪糕，带来冰火交融的极致享受。逢周末及公众假期，午市更会特别增设即开生蚝及即烧美国极黑牛铁板烧，性价比极高。

晚市豪华升级 品尝顶级和牛与香煎鸭肝

晚市自助餐的菜式选择更为奢华丰盛。除了午市的环球海鲜外，还加入了新鲜即开生蚝及香气四溢的即煎鸭肝。鸭肝外皮金黄酥脆，内里入口即溶，油脂甘香，令人回味无穷。如果想追求更极致的享受，「日本和牛・雪花蟹脚・生蚝・龙虾盛宴」主题自助晚餐绝对是首选。此方案搜罗顶级日本和牛，并以铁板烧、火炙寿司等不同方式呈现其独特风味。此外，更有矜贵的鲍鱼花胶一品锅和鲜美的海胆手卷，每一口都是极致的奢华体验。

开抢时间：2026年6月18日中午12:00

预订推广期：2026年6月18日12:00至6月24日23:59

适用日期：2026年7月1日至7月31日

餐厅地址：铜锣湾告士打道280号世贸中心6楼 Mr. Steak a la minute

八达通优惠：使用八达通支付并输入优惠码【26OT75】，消费满$

600即可减$75。

600即可减$75。 注意事项：所有方案另收加一服务费，并需于餐厅现场支付。

【买一送一＋第三位$1优惠】

「环球海鲜」自助午餐 平日（星期一至五）：$411/3位(人均$137) 周末（星期六至日及公众假期）：$511/3位(人均$170)

「雪花蟹脚・生蚝」自助晚餐 (17:00-19:00) 平日（星期一至五）：$561/3位(人均$187) 周末（星期六至日及公众假期）：$611/3位(人均$204)

「日本和牛・龙虾盛宴」自助晚餐 (19:30-22:00) 平日（星期一至四）：$671/3位(人均$224) 周末（星期五至日及公众假期）：$711/3位(人均$237)



【第1位1折＋第2位6折优惠】

「环球海鲜」自助午餐 平日（星期一至五）：$287/2位(人均$144) 周末（星期六至日及公众假期）：$357/2位(人均$179)



【买一送一优惠】

「环球海鲜」自助午餐 平日（星期一至五）：$410/2位(人均$205) 周末（星期六至日）：$510/2位(人均$255)

「雪花蟹脚・生蚝」自助晚餐 (17:00-19:00) 平日（星期一至五）：$560/2位(人均$280) 周末（星期六至日）：$610/2位(人均$305)

「日本和牛・龙虾盛宴」自助晚餐 (19:30-22:00) 平日（星期一至四）：$670/2位(人均$335) 周末（星期五至日及公众假期）：$710/2位(人均$355)



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