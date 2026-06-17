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父亲节大餐首选！连锁酒楼$198/斤长脚蟹回归 另设$588龙虾宴+片皮鸭任食

饮食
更新时间：12:34 2026-06-17 HKT
发布时间：12:34 2026-06-17 HKT

为了迎接即将到来的父亲节，连锁酒楼「陶源酒家」特别推出了一系列令人瞩目的餐饮优惠！今年最吸睛的卖点绝对是顶级长脚蟹，破天荒以特价$198/斤发售，另外更有超值的片皮鸭任食配龙虾宴只需$588，绝对是慰劳爸爸、全家庆祝节日的最佳选择。

陶源酒家父亲节优惠！$198/斤长脚蟹 $588龙虾宴+片皮鸭任食

陶源酒家父亲节优惠！$198/斤长脚蟹 $588龙虾宴+片皮鸭任食
陶源酒家父亲节优惠！$198/斤长脚蟹 $588龙虾宴+片皮鸭任食

$198/斤长脚蟹优惠回归

对于喜欢海鲜的家庭来说，陶源酒家的长脚蟹优惠绝对不容错过。长脚蟹肉质鲜甜、口感丰富且饱满，向来是高级宴席上的常客。食客在父亲节期间只需以特价$198（原价$398）一斤的超值价钱，就能品尝到这份来自深海的极致鲜味。需要留意的是，此项长脚蟹震撼优惠只限晚市堂食供应，各位孝顺子女记得提早安排。

$588豪华龙虾宴 配片皮鸭任食

除了超值的长脚蟹之外，陶源酒家同时推出了定价仅为每位$588的豪华龙虾宴。这款龙虾宴经过大厨精心设计，不仅包含了主角鲜甜大龙虾，更搭配了多款酒家的招牌小菜，如四头鲍鱼伴椎茸、红烧大鲍翅、虫草花泡菜苗等。更令人惊喜的是，套餐会奉送红酒或果汁一杯，并提供金陵片皮鸭任食，保证全家人都能大快朵颐，性价比极高。

陶源酒家父亲节优惠

  • 适用分店地址及电话：
    • 湾仔店：香港湾仔菲林明道8号大同商场1楼及2楼（电话：2258 7688）
    • 尖沙咀店：尖沙咀加连威老道98号东海商业中心B1（电话：2366 0806）
    • 旺角店：香港九龙旺角豉油街118号仕德福酒店（电话：2770 8228）
  • 优惠详情及条款细则：
    • 另收茶芥及加一服务费。
    • 不可与其他优惠同时使用。

资料来源：陶源酒家 鲍鱼专门店

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