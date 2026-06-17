Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

红磡15年茶餐厅「华园美食」月底结业 街坊惊讶人流畅旺仍难逃厄运 高质鸡翼烩意或成绝响

饮食
更新时间：11:17 2026-06-17 HKT
发布时间：11:17 2026-06-17 HKT

本地老牌小店屡传结业消息，而深受街坊欢迎的食店亦难以幸免。屹立于红磡黄埔新村逾15年的人气茶餐厅「华园美食」近日突然宣告因租约期满，将于本月底结业。虽然有食客指午市人流畅旺，但有街坊就引述老板透露指近年生意欠佳，许多光顾多年的食客对此大感惊讶与惋惜。

红磡「华园美食」6月底结业！街坊惊讶人流畅旺仍难逃厄运

昨日（16日），Facebook群组「黄埔人•红磡人•土瓜湾人」上流传一张「华园美食」的结业公告。公告中，店方透露因租约期满，将于本月底结业，结束逾15年的经营，并衷心感谢各位客人多年来的支持，盼望日后有缘再会。

食客：红磡黄埔最好食嘅茶餐厅

「华园美食」结业消息传出后，令区内街坊感到始料不及。对于公告提及的租约期满以及老板曾指店舖「无乜生意」的状况，有网民大表惊讶，直言「连华园都执笠」、「唔系真嘛！？」、「又少咗个饭堂」。据部分街坊指出，该店在午市时段通常「晏昼好多人」，对其突然结业感到疑惑，更有食客给予高度评价，认为「红磡黄埔最好食嘅茶餐厅就系佢」。

作为区内的人气茶餐厅，「华园美食」提供各款经典的港式风味及地道茶记美食，当中以驰名鸡翼烩意、鸡髀煎蛋饭、奶茶、杂扒饭等最受街坊欢迎，被不少食客形容为「份量又够味道又好」。结业消息更令他们大感不舍，纷纷留言哀叹「我个烩意冇啦」、「我杯深爱的奶茶」、「好钟意食佢个茄汁烩意粉」。

华园美食

  • 地址：红磡黄埔新村德民街31号地舖
  • 电话：2330 2639
  • 营业时间：星期一至日 7am-8pm

资料来源：黄埔人•红磡人•土瓜湾人 

同场加映：蜜雪冰城连执2间！尖沙咀、元朗店结业 天价细舖放租月卖3万杯柠水先够交？

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
青沙公路夺命车祸｜两死者为夫妻关系 男为休班消防员 隶属观塘消防局
01:28
青沙公路夺命车祸｜两死者为夫妻关系 男为休班消防员 隶属观塘消防局
突发
5小时前
星岛申诉王 | 网上控诉港妻「派帽」9个月大女儿非亲生 韩籍丈夫独家受访斥奸夫：不配为人师表
星岛申诉王 | 网上控诉港妻「派帽」9个月大女儿非亲生 韩籍丈夫独家受访斥奸夫：不配为人师表
申诉热话
17小时前
00:32
有片｜青沙公路客货车疑跣胎 的士挨撞翻滚数圈 两乘客抛出车外当场死亡
突发
13小时前
夏雨还原杨思琦被欺凌真相 点名商天娥「带头发难」 不甘被屈系衰人：得我一个缓和气氛
夏雨还原杨思琦被欺凌真相 点名商天娥「带头发难」 不甘被屈系衰人：得我一个缓和气氛
影视圈
15小时前
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
时事热话
2026-06-16 10:48 HKT
刘銮雄16岁学霸儿子罕现身 刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头 读星级学府学费令人咋舌
刘銮雄16岁学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
影视圈
2小时前
蔡一杰癌细胞扩散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新状况 身上一个部位胀起引起健康揣测
蔡一杰癌细胞扩散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新状况 身上一个部位胀起引起健康揣测
影视圈
20小时前
星岛申诉王｜旺角六嚿腹肌卖鱼佬一夜爆红 身型弗爆有原因获赞颜值高
03:47
星岛申诉王｜旺角六嚿腹肌卖鱼佬一夜爆红 身型弗爆获赞颜值高
申诉热话
5小时前
年过60岁退休夫妇轮候公屋5年终「上岸」 2原因点名望派东涌 网民称「行运」：依家都系派东涌新楼
年过60岁退休夫妇轮候公屋5年终「上岸」 2原因望派东涌 网民称「行运」：依家都系派东涌新楼
生活百科
21小时前
沙田龙华酒店苦呻生意冷清 老板娘变卖物业补贴+收入仅够「养员工」 逾80年历史曾接待金庸/李小龙
沙田龙华酒店苦呻生意冷清 老板娘变卖物业补贴+收入仅够「养员工」 逾80年历史曾接待金庸/李小龙
饮食
19小时前