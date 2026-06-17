红磡15年茶餐厅「华园美食」月底结业 街坊惊讶人流畅旺仍难逃厄运 高质鸡翼烩意或成绝响

本地老牌小店屡传结业消息，而深受街坊欢迎的食店亦难以幸免。屹立于红磡黄埔新村逾15年的人气茶餐厅「华园美食」近日突然宣告因租约期满，将于本月底结业。虽然有食客指午市人流畅旺，但有街坊就引述老板透露指近年生意欠佳，许多光顾多年的食客对此大感惊讶与惋惜。

红磡「华园美食」6月底结业！街坊惊讶人流畅旺仍难逃厄运

昨日（16日），Facebook群组「黄埔人•红磡人•土瓜湾人」上流传一张「华园美食」的结业公告。公告中，店方透露因租约期满，将于本月底结业，结束逾15年的经营，并衷心感谢各位客人多年来的支持，盼望日后有缘再会。

食客：红磡黄埔最好食嘅茶餐厅

「华园美食」结业消息传出后，令区内街坊感到始料不及。对于公告提及的租约期满以及老板曾指店舖「无乜生意」的状况，有网民大表惊讶，直言「连华园都执笠」、「唔系真嘛！？」、「又少咗个饭堂」。据部分街坊指出，该店在午市时段通常「晏昼好多人」，对其突然结业感到疑惑，更有食客给予高度评价，认为「红磡黄埔最好食嘅茶餐厅就系佢」。

作为区内的人气茶餐厅，「华园美食」提供各款经典的港式风味及地道茶记美食，当中以驰名鸡翼烩意、鸡髀煎蛋饭、奶茶、杂扒饭等最受街坊欢迎，被不少食客形容为「份量又够味道又好」。结业消息更令他们大感不舍，纷纷留言哀叹「我个烩意冇啦」、「我杯深爱的奶茶」、「好钟意食佢个茄汁烩意粉」。

华园美食

地址：红磡黄埔新村德民街31号地舖

电话：2330 2639

营业时间：星期一至日 7am-8pm

资料来源：黄埔人•红磡人•土瓜湾人