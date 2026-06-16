沙田龙华酒店苦呻生意冷清 老板娘变卖物业补贴+收入仅够「养员工」 逾80年历史曾接待金庸/李小龙

疫情过后经济复苏未如预期，加上港人北上消费成风，严重打击本地餐饮业生意，近年不少老字号及连锁品牌相继结业。近日，有逾80年历史，曾接待过金庸、李小龙等名人的沙田龙华酒店传出经营陷入困难的消息，老板娘在社交平台发布影片，坦言因生意冷清，需要靠变卖物业来补贴餐厅营运，且目前收入仅仅足够「养员工」，即看下文了解详情。

沙田龙华酒店苦呻生意冷清 老板娘变卖物业补贴+收入仅够「养员工」

近日，位于沙田的龙华酒店老板娘钟太在Instagram上发布影片，指餐厅经营状况未如理想，生意大不如前。钟太透露，为了维持老字号的运营，她早年不惜变卖物业去补贴酒店运营的日常开支，「我可以将呢块地（龙华酒店）卖咗佢，赚钱然后安安稳稳过我退休生活。但系我冇犹豫，我将三个物业卖嗮，用来守住呢个88年嘅招牌。」

钟太表示，现在每日开门营业的收入，基本上仅仅够用来「养员工」，但她仍然在所不辞，「因为守住呢个88年历史嘅招牌，系我余生嘅愿望。」餐厅遂推出要价$888的怀旧四人餐「救亡」，套餐包含四菜一汤，有上汤龙虾伊面、招牌乳鸽（2只）、清蒸海斑、金银蛋浸菜苗及鲍鱼鸡松茸鸡汤。

不少网民留言支持打气，「细个老豆久唔久约埋啲亲戚打牌夜晚食饭，啲乳鸽好好味，又有小量动物睇，好开心架！佢哋以前好旺，闲日都多人去」、「食物还是很有水准的，享受在那里吃东西，很多地方游玩，不错，应该做得住」、「我都来支持你，加油啊，因为我哋系香港人，支持你。」

逾80年历史曾接待金庸/李小龙 主打港式烧乳鸽

位于沙田下禾𪨶村的龙华酒店，建于1938年，至今已有88年历史，是香港仅有的园林式酒家。建筑原为私人住宅，自1951年开始以酒店形式营运，著名武侠小说家金庸曾于酒店长住兼创作小说《书剑恩仇录》、世界巨星李小龙也曾在四方楼的天台练武，取景拍摄经典电影《唐山大兄》。

直至1985年，龙华酒店停办客房业务，转型以纯粹餐馆方式营运，主打招牌「红烧乳鸽」，选用幼嫩乳鸽，先汆烫及以秘制卤水浸泡，再以鸽油炸至外皮香脆、同时保留肉质多汁，全盛时期每日可卖出上千只。

龙华酒店

地址：沙田下禾𪨶22号地舖

营业时间：星期一至日 11:30 至 22:30

电话号码：26911828 / 26911594

图片及资料来源：Instagram@lung_wah_restaurant、香港旅游发展局

文：Y



