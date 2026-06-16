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土瓜湾街坊酒楼破底价！早点心拼盘茶$9.8 足料靓粥/蒸饭$12.8

饮食
更新时间：13:29 2026-06-16 HKT
发布时间：13:29 2026-06-16 HKT

位于土瓜湾海悦广场的街坊酒楼「囍宴」推出极具吸引力的超值早茶推广活动，当中最大卖点莫过于只需$9.8即可品尝一笼三件不同款式的精致点心，更有$12.8的皮蛋瘦肉粥，性价比极高，绝对是早晨提神醒胃的首选！

土瓜湾酒楼「囍宴」优惠！早茶点心拼盘$9.8 靓粥/蒸饭$12.8

一笼三件点心拼盘$9.8 自选粉果/菜肉包/烧卖

土瓜湾酒楼「囍宴」特别推出的点心拼盘优惠，打破了传统饮茶需单点一整笼同款点心的限制，让食客能以超低价一次过品尝到三款截然不同的点心风味。食客仅需$9.8即可选择心水的「一笼三件」点心组合，款式配搭极为丰富包括叉烧包、潮州粉果拼烧卖；菜肉包、虾饺拼马拉糕；或黄金糕、粟米饼拼萝卜丝大包。

除了超值的点心拼盘，早茶时段喝一碗热腾腾的粥品或一盅蒸饭是不少香港人的指定动作。「囍宴」酒家同步推出多款仅售$12.8的足料粥饭，务求让食客吃得饱足。当中包括惹味的凤爪排骨饭、经典绵滑的皮蛋瘦肉粥、鲜甜解火的柴鱼花生粥，以及充满家常风味的咸鱼肉饼饭。粥底经过慢火熬制，饭粒则尽吸肉汁精华。搭配$9.8的点心优惠，食客只需花费二十多元便能享用一顿丰盛美味且饱腹的港式早茶，为新一天注入满满能量。

囍宴

  • 地址：土瓜湾马头围道209号海悦广场2楼
  • 电话：37934191 / 37934192
  • 营业时间：星期一至日 7am-10pm

 

资料来源：香港酒楼关注组

 

同场加映：连锁酒楼反攻茶记！超值饮茶优惠 咸蛋叉烧饭/虾饺$9.9起 星期一至五午市供应

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