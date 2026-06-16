Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

逸东酒店自助餐买1送1！人均$459起任食生蚝/蟹脚/面包蟹/烤乳猪 附预订网址

饮食
更新时间：12:46 2026-06-16 HKT
发布时间：12:46 2026-06-16 HKT

香港逸东酒店普庆餐厅以丰富多元的自助餐闻名，最近推出买1送1优惠，于6月18日指定时间经Klook平台预订，即可以人均$459起即叹「西班牙美食市集」主题自助晚餐，任食生蚝、蟹脚、面包蟹等海鲜，以及多款特色西班牙菜式，适合情侣、家人或朋友聚餐。

普庆餐厅西班牙美食市集主题自助晚餐 任食生蚝、蟹脚、面包蟹

普庆餐厅这次以巴塞隆拿著名La Boqueria市集为灵感，打造「西班牙美食市集」主题自助晚餐。客人仿佛穿梭於琳瑯满目的美食摊档之间，品尝藏红花蒜泥蛋黄酱龙虾尾、烤乳猪、正宗海鲜饭及各式西班牙小菜。至于海鲜选择丰富多元，供应生蚝、蟹脚及面包蟹等受欢迎食材。

热食区带来多款西班牙经典菜式，例如西班牙烤乳猪外皮脆嫩、肉质松软多汁；龙虾汁海鲜饭米粒吸满海鲜精华；藏红花蒜泥蛋黄酱龙虾尾色香味俱全；西班牙小菜则包括各式拼盘，口味多变，适合搭配不同主菜。甜点区同样精彩，供应各式西班牙风味甜品及经典糕点，如西班牙朱古力油条、巴斯克芝士蛋糕、西班牙香橙蛋糕等，为一餐划下完美句点。

逸东酒店快闪买一送一优惠人均$459起＞＞按此预订＜＜

逸东酒店普庆餐厅最近推出快闪优惠，于6月18日晚上9时经Klook平台预订，即可享用买1送1优惠，人均$459起（$918/2位，原价$1,602/2位），性价比极高，不可错过！

【香港逸东酒店普庆餐厅西班牙美食市集自助晚餐 快闪买一送一】＞＞按此预订＜＜

  • 价钱：HK$918/2位（人均：HK$459；原价：HK$1,602/2位）
  • 开售日期：2026年6月18日9PM起至6月25日
  • 适用日期：2026年6月19日起至7月10日
  • ＞＞按此预订＜＜

香港逸东酒店 - 普庆餐厅

  • 地址：佐敦弥敦道380号香港逸东酒店B1楼

延伸阅读：香港喜来登酒店自助餐快闪买2送2！$533/位起叹日本海胆/原条吞拿鱼/日本A4宫崎和牛

最Hit
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
家居装修
21小时前
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
港人声线惹投诉？港妈携两孩移居福冈3日 惨于大雨中遭逼迁 网民叹：日本规矩多｜Juicy叮
港人声线惹投诉？港妈携两孩移居福冈3日 惨于大雨中遭逼迁 网民叹：日本规矩多｜Juicy叮
时事热话
23小时前
关之琳零滤镜真实颜值变异惊人？ 网民叹五官斧凿痕迹明显：之前不是这样子
关之琳零滤镜真实颜值变异惊人？  网民叹五官斧凿痕迹明显：之前不是这样子
影视圈
4小时前
世界杯2026｜40岁钢门禾仙夏一战封神 7扑救零封西班牙 IG追踪者5万变200万
世界杯2026｜40岁钢门禾仙夏一战封神 7扑救零封西班牙 IG追踪者5万变200万
足球世界
5小时前
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
时事热话
20小时前
莫雷拉将前往美国作短期客串。
马场浮世绘│莫雷拉转战美国
马圈快讯
21小时前
商台高层当奴被指言行虚伪 前主持云海直斥「呕心」 爆电台欺凌文化严重：年轻DJ被打压
商台高层当奴被指言行虚伪 前主持云海直斥「呕心」 爆电台欺凌文化严重：年轻DJ被打压
影视圈
21小时前
菲律宾南部强震后惊现「海底露出」 海床推高两米大片珊瑚礁曝晒枯死
菲律宾南部强震后惊现「海底露出」 海床推高两米大片珊瑚礁曝晒枯死
即时国际
7小时前
吴文忻追思弥撒丨彭秀慧代闺密澄清最后冇离婚 指陈剑陵以「丈夫」身份处理后事：同两女关系好好
吴文忻追思弥撒丨彭秀慧代闺密澄清最后冇离婚 指陈剑陵以「丈夫」身份处理后事：同两女关系好好
影视圈
18小时前