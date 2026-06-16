逸东酒店自助餐买1送1！人均$459起任食生蚝/蟹脚/面包蟹/烤乳猪 附预订网址

香港逸东酒店普庆餐厅以丰富多元的自助餐闻名，最近推出买1送1优惠，于6月18日指定时间经Klook平台预订，即可以人均$459起即叹「西班牙美食市集」主题自助晚餐，任食生蚝、蟹脚、面包蟹等海鲜，以及多款特色西班牙菜式，适合情侣、家人或朋友聚餐。

普庆餐厅西班牙美食市集主题自助晚餐 任食生蚝、蟹脚、面包蟹

普庆餐厅这次以巴塞隆拿著名La Boqueria市集为灵感，打造「西班牙美食市集」主题自助晚餐。客人仿佛穿梭於琳瑯满目的美食摊档之间，品尝藏红花蒜泥蛋黄酱龙虾尾、烤乳猪、正宗海鲜饭及各式西班牙小菜。至于海鲜选择丰富多元，供应生蚝、蟹脚及面包蟹等受欢迎食材。

热食区带来多款西班牙经典菜式，例如西班牙烤乳猪外皮脆嫩、肉质松软多汁；龙虾汁海鲜饭米粒吸满海鲜精华；藏红花蒜泥蛋黄酱龙虾尾色香味俱全；西班牙小菜则包括各式拼盘，口味多变，适合搭配不同主菜。甜点区同样精彩，供应各式西班牙风味甜品及经典糕点，如西班牙朱古力油条、巴斯克芝士蛋糕、西班牙香橙蛋糕等，为一餐划下完美句点。

逸东酒店普庆餐厅最近推出快闪优惠，于6月18日晚上9时经Klook平台预订，即可享用买1送1优惠，人均$459起（$918/2位，原价$1,602/2位），性价比极高，不可错过！

香港逸东酒店 - 普庆餐厅