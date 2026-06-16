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蜜雪冰城连执2间！尖沙咀、元朗店结业 天价细舖放租月卖3万杯柠水先够交？

饮食
更新时间：12:08 2026-06-16 HKT
发布时间：12:08 2026-06-16 HKT

近年香港餐饮零售市场屡历变动，不少品牌面临汰弱留强的考验。近日，内地知名连锁茶饮品牌「蜜雪冰城」位于尖沙咀弥敦道的分店证实已经结业，现场人去楼空。这间曾以极低定价引起热话的茶饮店突然关门，瞬即在内地与香港的社交平台上引起热烈讨论。

尖沙咀弥敦道蜜雪冰城结业 600呎细舖放租$28.8万　

位于尖沙咀弥敦道良士大厦地下的「蜜雪冰城」分店，近日已经结业。昔日显眼的招牌已经被完全拆下，店内的各式饮品制作机械及设备均被盖上黑布，门外更贴上了显眼的大字招租广告，褪去了昔日人头涌涌的光景。

《星岛头条》联络招租热线，客服透露尖沙咀店舖位613呎，现时开价月租$288,000。若以「蜜雪冰城」招牌冰鲜柠檬水计算，一杯柠水卖$9，该店每月要卖3万2千杯柠水才足以支付租金。

平价内地品牌攻港 走势放缓连执数间

「蜜雪冰城」是内地连锁茶饮品牌，以价钱亲民见称。(资料图片)
「蜜雪冰城」是内地连锁茶饮品牌，以价钱亲民见称。(资料图片)

「蜜雪冰城」是内地连锁茶饮品牌，素有「奶茶界拼多多」之称，于2023年12月开始进军香港市场。该品牌主打冰鲜柠檬水及新鲜雪糕，并以价钱亲民见称，全店定价介乎港币$5至$20不等，当中冰淇淋仅售$5、芋圆葡萄$17。品牌来港初期扩充凌厉，攻港第一年已累积开设9间分店，其中旺角的两间分店更只相距约300米路程。

然而近年品牌扩充力度放缓。除了尖沙咀分店于近日结业外，位于元朗及沙田石门的分店，亦相继于年初结业。

两地网民热议：利润低租金贵是死局

对于结业消息，不少曾光顾的网民感到错愕与惋惜，有内地客形容「上周去不是生意挺好的嘛」，亦有港漂表示「只有我这种在香港上学的穷学生，觉得店关了很伤心」。

根据网民的观察与讨论，大众普遍将结业原因归咎于香港高昂的营运成本。有网民分析指该地段「铺租贵得吓人+人工贵」，加上饮品定价不高，「卖咁平根本冚唔到个租金」。此外，亦有部分意见针对品牌的产品定位与品质，表示「喝出来是果酱冲的」。总结事主及广大网民对事件的意见：「利润低，租金贵，人工高。这就是死局」，认为在香港依赖低价走量的商业模式难以维持盈亏平衡。


同场加映：内地Gelato新贵野人先生攻港！首店选址铜锣湾旺区商场 标榜5大特色 每日鲜制/不卖过夜雪糕

 

 

 

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