朗廷酒店自助餐1折！618限定$88起  另设长者优惠 任食长脚蟹／波士顿龙虾

位于尖沙咀心脏地带的香港朗廷酒店，其自助餐餐厅The Food Gallery向来以美食种类多元、品质上乘而备受食客追捧。最近，餐厅因应电商行业618促销活动，带来多个震撼优惠，由最吸引的快闪限定1折、买一送一，以至贴心的长者优惠都一应俱全。当中自助午餐折后每位只需$88，绝对是千载难逢的机会，让您以超值价格品尝一场国际美食盛宴。

朗廷酒店自助餐1折！65岁或以上长者再有优惠 午市必食回本海鲜+惹味烧烤

朗廷酒店自助餐1折！65岁或以上长者再有优惠 午市必食回本海鲜+惹味烧烤

朗廷酒店自助餐1折！65岁或以上长者再有优惠 午市必食回本海鲜+惹味烧烤

朗廷酒店自助餐1折！65岁或以上长者再有优惠 午市必食回本海鲜+惹味烧烤

朗廷酒店自助餐1折！65岁或以上长者再有优惠 午市必食回本海鲜+惹味烧烤

The Food Gallery的自助午餐以其丰富的冰镇海鲜闻名，绝对是海鲜爱好者的天堂。食客可以无限量享用鲜甜肉厚的长脚蟹、丰腴膏多的面包蟹，以及熟虾、翡翠螺、青口等时令海产。除了海鲜，烤肉区的烤阿根廷沙朗牛排亦是回本重点，肉质软嫩，肉汁丰沛。热盘方面更是跨越中西，从经典的红酒烩牛肋肉、酱烧美国猪肋骨，到充满镬气的咕噜鸡球、水煮肥牛，再到风味十足的泰式烧猪颈肉和印度牛油咖哩鸡，每一款都由厨师团队精心烹制，不论任何年龄层的食客，都能找到心头好。

晚市叹尽龙虾、鲍鱼、雪场蟹脚、濑尿虾

晚市自助餐则以「海续珍味」为主题，选用可持续海鲜入馔，让食客在享受美味的同时，也为海洋保育出一分力。晚市限定的任食蒜蓉粉丝蒸波士顿龙虾，龙虾肉质弹牙，与金银蒜的香气完美融合，每一口都是极致享受。此外，还有肥美的鲍鱼、雪场蟹脚、濑尿虾等顶级海鲜。主厨特别推介的菜式包括酥皮焗海鲜配莳萝酱和焗酥皮带子，外层酥脆，内馅鲜美，口感层次丰富。除了快闪及买一送一推广，餐厅亦推出长者礼遇，让银发族也能以优惠价享受盛宴，最后再品尝精致的甜品，如近期大热的千层蛋挞和充满日式风情的樱花芝士蛋糕，为这场海鲜盛宴画上完美句号。

朗廷酒店自助餐618 优惠 (6月16日12:00开抢)

本次优惠涵盖多种方案，从快闪激减、买一送一到亲子及长者优惠，应有尽有。(＞＞预订按此<<）

优惠期 (预订期)：2026年6月16日12:00至6月22日23:59

用餐日期：2026年6月15日至7月31日

地址：香港九龙尖沙咀北京道8号 香港朗廷酒店 The Food Gallery

限定1折优惠:

自助午餐：平日HK

$88/位；周末$118/位

$88/位；周末$118/位 自助晚餐：平日HK

$158/位；周末$172/位

$158/位；周末$172/位 备注：此优惠不适用于6月19日-21日。

买一送一优惠

自助午餐：星期一至五人均

$263；星期六日人均$353

$263；星期六日人均$353 自助晚餐：星期一至四人均

$473；星期五至日人均$515

$473；星期五至日人均$515 备注：此优惠不适用于6月19日-21日、7月1日。

学生/亲子/长者优惠：

周末亲子(2成人+1儿童)Dine & Play：自助午餐$1,101/3位；自助晚餐$1,602/3位，包含亲子手作坊。

学生礼遇：自助午餐$248/位；自助晚餐$438/位。

银龄礼遇 (星期三)：65岁或以上长者，自助午餐$228/位；自助晚餐$288/位。

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