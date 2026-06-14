越南牛油鸡翼做法/材料一文睇 4招秘诀教煮越法风味佐酒小食｜世界煮意

越南牛油鸡翼是人气越式料理，由于越南曾被法国统治近百年，近代饮食文化融合了殖民地色彩，这道熟悉的牛油鸡翼，便加入法菜中常用的牛油提香。精通南洋菜的Chef Inpan Yuttajag（东南亚餐厅Bamboo Thai厨师长），今天示范的食谱便参照经典的法越配方，是充满异国风情的鸡翼料理。

越南牛油鸡翼做法/材料一文睇

越南牛油鸡翼 地道佐酒小食

越南牛油鸡翼融合了东西煮食风格，其实是改良自当地著名的佐酒小吃——香茅鱼露鸡翼。泰籍大厨Chef Inpan Yuttajag说，越南菜与泰国烹调方法很类似，喜欢用香料如香茅、南姜、蒜头及九层塔等腌制肉类，另加鱼露、酱油调味，再以烧烤或油炸令其焦香酥脆，口味香浓。

以牛油鸡翼为例，是近几十年才出现的菜式，食谱中大部分的烹法、食材及腌料都保留传统配方，唯一不同的是加入法菜必备的牛油来炒香蒜蓉酱料，令炸脆的鸡翼外层沾满牛油的鲜香，吃起来更香口，是配搭啤酒的佐酒美食。

东南亚菜主厨擅长南洋菜

来自泰国北部帕尧府的Chef Inpan Yuttajag，8年前来港担任多间以地道泰、越及马拉等多个菜系作招徕的餐馆主厨，现任东南亚餐厅Bamboo Thai的厨师长。Chef Inpan除擅长炮制风味正宗的家乡料理外，亦热爱钻研越南及马来西亚的传统美食与餐饮文化，学习如何利用新鲜食材、调味料及烹调手法，凸显南洋地区的最佳风味。



示范菜式：越南牛油鸡翼

分量：1人份 需时：50分钟

材料：鸡中翼5只、越南炸粉50克、生粉50克、水30毫升、香茅5克、香茅粉5克、白胡椒粉5克、酱油10毫升、鱼露10毫升、牛油20克、炸蒜20克、蒜蓉15克、蒜粉5克、九层塔5克、芫荽5克、青柠1/4个

做法：

香茅切碎，越南炸粉混合生粉及水搅拌均匀成炸浆。 洗净鸡中翼及吸干水分，加香茅粉、香茅碎、白胡椒粉、酱油及鱼露拌匀，腌30分钟。 腌好的鸡中翼沾上炸浆，用180度滚油炸5分钟，取出鸡中翼，调高油温至200度，翻炸鸡中翼约2分钟，沥干油分。 烧热镬加牛油，下蒜蓉爆香，加鸡中翼、蒜粉及炸蒜炒匀。 鸡中翼上碟，加九层塔、芫荽及青柠。

4招秘诀教煮越南牛油鸡翼

用牛油炒过的蒜蓉香味浓郁。 加牛油炒蒜蓉前，记得用小火热镬，避免太大火煮焦牛油。 腌制鸡翼的调味料味道浓烈，不宜腌制过久，否则盖过鸡肉本身的鲜味。 以鸡中翼代替鸡全翼，炸时受热均匀，口感酥脆。



Bamboo Thai

营业时间：星期日至四/12:00至22:00；星期五、六及公众假期前夕/12:00至22:30

地址：荃湾杨屋道8号如心商场1期1楼105至106号舖

查询：2662 0062

网址：按此

文：EH 图：星岛日报