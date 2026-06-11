土瓜湾青叶海鲜酒家6月结业！40年老字号连锁酒楼品牌 2个月两店接连不续租

近年本港餐饮业更迭频繁，不少承载港人记忆的老字号面临经营挑战。陪伴街坊近40载的「青叶海鲜酒家」，其位于土瓜湾的分店近日宣布将于6月结业。这是该品牌短短两个月内关闭的第二间分店，让一众食客大感惋惜。

土瓜湾青叶海鲜酒家租约期满结业! 贴公告感谢街坊7年来支持

青叶海鲜酒家近日于Facebook官方专页及土瓜湾分店外贴出结业告示。

酒家在通告中感谢顾客支持，表示一直「全心全意地将青叶打造成充满温暖与欢笑的社区家园」。

青叶海鲜酒家近日于Facebook官方专页及土瓜湾分店外贴出结业告示。通告指出，土瓜湾店自2019年4月开业，至今服务社区7年，无奈「因租约届满后未能续租」，分店将「营运至2026年6月21日（星期日）晚上10时止」。

酒家在通告中感谢顾客支持，表示一直「全心全意地将青叶打造成充满温暖与欢笑的社区家园」。店方承诺在余下的日子会继续秉持「三优」宗旨，为食客提供「优良服务、优质出品、优惠价格」的饮食体验，并诚挚欢迎顾客日后转至集团旗下的「荃湾店、佐敦店」继续光顾。

创立逾40年老品牌 连失屯门及土瓜湾两据点

「青叶海鲜酒家」品牌由何冬青太平绅士于1985年创立，前身为「青叶小馆」。该酒家于荃湾新市镇起家，是该区历史最悠久的新派粤菜海鲜酒家。品牌发展至今，原本于荃湾、佐敦、屯门及土瓜湾均设有分店，然而不久前的4月19日，其屯门分店才刚在无预警的情况下突然结业。

屯门分店向来以红砖外墙及宽敞厅堂为标记，店内其中一个厅堂更保留著充满年代感的「龙凤大礼堂」设计，见证过无数街坊的喜庆聚会。此外，酒家亦以供应多款坊间少见的怀旧点心闻名，例如「芝麻卷」、「鹌鹑蛋烧卖」、「怀旧虾多士」、「炸鲜奶卷」及「子姜黄金皮蛋」等，均是食客们的共同回忆。随著土瓜湾店即将步入历史，在两个月内连执两店后，「青叶海鲜酒家」在港仅剩下两间分店。



图片及资料来源：黄埔人•红磡人•土瓜湾人、青叶海鲜酒家