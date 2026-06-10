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粉岭屋邨街市$25烧味三宝饭！有齐叉烧/油鸡/烧鸭超足料 网民惊讶：仲有㶶边叉！

饮食
更新时间：16:16 2026-06-10 HKT
发布时间：16:16 2026-06-10 HKT

现今社会物价高企，外出解决三餐的成本愈来愈贵。最近，有网民在社交平台分享在粉岭一个屋邨街市，有烧味档推出$25「烧味三并饭」，认为其味道普通，甚至在水平以下，但认为其价值绝对超过$25，引起网民讨论，不少人认为出品诚意十足，惊讶表示「仲有㶶边叉烧！」。

粉岭屋邨街市$25烧味三宝饭！食客直言味道普通：但值呢个价以上

有网民在社交平台发文，分享在粉岭皇后山邨街市内以$25买到「烧味三宝饭」，直言味道「非常普通，水准以下」，惟就份量而言，以现时的物价来说，绝对「值$25以上」，性价比极高。

据网民分享的照片所见，「烧味三宝饭」有齐叉烧、油鸡及烧鸭，而且每份烧味的份量均不算少，可见店方相当有诚意！

虽然帖文未有明确表示店舖资料，翻查相关食肆资讯及读者报料，皇后山邨商场有两间烧味店同样供应$25三并烧味饭，分别是「安泰烧味家」及「明富烧味」，而单拼及双并烧味饭则为$20及$22。

网民惊讶：仲有㶶边叉！

帖文一出，不少网民对便宜价格大感震惊，「好抵！」、「边度？」也有眼利网民发现，三宝饭的配料相当有诚意，除了烧鸭、油鸡，还有「㶶边叉烧」，纷纷惊叹「哗好满还有㶶边叉！」、「三宝饭唔系红肠咸蛋已经无得顶，抵食！」更有人将其与大型连锁快餐店作对比，讽刺道：「好过60元垃圾四宝饭」。

与此同时，有网民担心食物质素与店舖的生存空间，直言「$25我真系唔敢食…交租都唔够」、「见到都觉得唔好食，但$25总有人买。」

来源：Threads

文：LW

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