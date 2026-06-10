西湾河中菜馆「天价」咕噜肉？连白饭索价3位数遭批「唔值」 网民反驳：冇得同两餸饭比

西湾河餐厅出现「天价」咕噜肉？最近，有食客在社交平台发文，称早前偕女儿到西湾河一间中菜馆吃饭，二人单点一客咕噜肉及白饭，连同茶芥及加一竟索价$218，质疑整体出品质素及份量与定价不符，又称「唔系话食唔起，不过觉得收呢个价钱唔值啫不符」，并扬言「无下次」，详情即看下文！

西湾河中菜馆「天价」咕噜肉？单点+白饭连茶芥加一索价3位数

有食客于社交平台发文，指早前与年幼女儿光顾一间位于西湾河的中菜馆，点了一客咕噜肉及一碗白饭，连同茶芥及加一服务费，最终索价$218，直言「咁样收我$218，真系唔好去抢」。

据楼主上传的单据及照片显示，餐厅的咕噜肉售价为$158、2位「茶水巾芥」共$22、1客白饭$18、合计为$198，另有加一服务费$19.8，以及帐单小数$0.2，总金额为$218。至于咕噜肉方面，餐厅以精致餐碟摆盘，而且卖相不俗，明显份量相对一般茶餐厅为少。楼主认为，咕噜肉的味道「酸咗少少」，对于其收取的价钱「唔系话食唔起」，但认为并非物有所值，「觉得收呢个价钱唔值啫」，又称经过是次经验后，下次选择光顾连锁快餐店会「无咁嬲」，并且扬言「无下次」。

网民热议「冇人逼你落单」VS「见贵就走」

帖文一出，不少网民认为餐厅定价偏贵，又认为份量偏少，「见到158就走啦，上碟会点烟花咩」、「160蚊俾啲咁嘅嘢，咁又真系过份啲」；也有网民认为以餐厅的地理位置而言，就可以预计餐点定价不低，无法与快餐店或两餸饭店比较，「呢间做中产生意」、「见到个地段，见到个门面，都预咗唔系茶餐厅价钱啦」、「这间嘢一向都系咁贵㗎，但好似有甜品送的」、「睇落个生炒排骨好有质素，我唔觉得贵啰，你冇得同两餸饭比」。

与此同时，有人提出餐厅应有明码实价列出价钱，质疑楼主在光顾前应已得悉价钱，事后投诉属不合理，「明码实价，点解叫抢」、「一早定晒价，又冇人逼你落单」，建议楼主下次光顾食肆前要先看餐牌，以免与期待不符。

文：TF

资料及图片来源：筲箕湾西湾河关注组@Facebook



