沙田酒店级酒楼晚市优惠！$368叹龙虾烧鸡/$88酸菜鱼 网民力撑：支持香港经济

本地餐饮业积极推出优惠吸引食客。位于沙田帝都酒店内的「国穗轩」近日推出多项晚市优惠，低至$368就可食尽西澳洲龙虾及脆皮吊烧鸡，酸菜鱼及冬瓜盅等晚市小菜更低至$88起。有网民就对餐厅的丰富菜式与亲民定价感到相当满意，发文呼吁留港消费，引起不少共鸣。

沙田国穗轩推抵食晚市优惠 $368叹西澳龙虾+烧鸡

位于沙田帝都酒店、属于豪宴集团旗下的中菜厅「国穗轩」，近日推出抵食晚市优惠。

有网民试食后发文力撑。

有网民在社交平台Threads上分享，指位于沙田帝都酒店、属于豪宴集团旗下的中菜厅「国穗轩」，正推出晚市餐饮优惠。根据事主分享的两张宣传海报，餐厅正推出「晚市开心孖宝」，可以特价368元（原价538元）享用半只「脆皮吊烧鸡」，以及一只重约一斤并配以稻庭乌冬底的「上汤焗西澳洲龙虾」。

另外亦有「晚饭3大皇牌」，可从三款特价菜式中任选一项，包括68元的「沙汁大虾球」、88元的「老坛酸菜鱼」或98元的「海皇冬瓜盅」。面对丰富且价格相宜的菜式，事主发文力撑：「继续支持香港经济」。

网民大赞经济实惠 「真系几平」

该帖文发布后获得不少网民的热烈回响。许多曾光顾该餐厅的食客留言赞同，对食物的份量及定价表示高度肯定，表示「佢啲嘢食ok，上菜好似好大碟」、「又真系几平㖞」，并简单直接地大赞「抵」。

同时，也有网民分享过往的用餐体验以证明其质素：「呢间好食」、「之前试过早午饮茶点心，晚市羊腩煲，出品都几好」。更有熟客极力推介其他招牌菜式，直指：「佢个黑椒牛柳粒同埋咕噜肉好食，每次必叫」。