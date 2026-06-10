Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

政府7.1起派长者餐饮券！$18叹8大连锁餐厅下午茶 大家乐/太兴/美心MX

饮食
更新时间：11:55 2026-06-10 HKT
发布时间：11:55 2026-06-10 HKT

备受全港长者欢迎的「爱心食肆 赏你惠食」计划来到第五轮！新一轮的活动将于7月1日回归纪念日展开，政府会透过全港逾200间长者中心向合资格长者派发优惠券。老友记只需以超低价$18，即可到全港8间连锁餐厅，如大家乐、太兴、美心MX等享用各款丰富下午茶餐。

第五轮「爱心食肆 赏你惠食」7.1起派$18长者餐饮券！

长者$18叹8大连锁餐厅下午茶 大家乐/太兴/美心MX 

为支援独居及隐蔽长者，第五轮「爱心食肆 赏你惠食」计划即将展开。本轮活动将经由全港逾200间长者中心，向受惠长者派发餐饮优惠券。每位合资格人士将获发一套共8张的优惠券。由7月1日至8月31日期间，长者只需凭券，即可以$18优惠价，于8间指定连锁食肆购买特定的下午茶套餐，包括大家乐、大快活、美心MX、太兴、银龙、麦当劳、肯德基（KFC）以及必胜客（Pizza Hut）。

是次活动提供的下午茶菜式多样，涵盖西式快餐与港式传统风味，以迎合不同长者的饮食偏好。以港式连锁品牌为例，大家乐的套餐包含花生酱西多士配精选汤粉；大快活则供应传统的餐肉煎蛋即食面。此外，太兴亦提供具冰室特色的餐饮选择，当中包括其招牌叉烧米粉，以及番茄浓汤鸡柳淮山面。

第五轮「爱心食肆 赏你惠食」参与集团商户名单一览

  1. 大快活：餐肉煎蛋即食面 配热饮
  2. 大家乐：花生酱西多士半份及精选汤粉 配茶或咖啡
  3. 太兴：叉烧米粉 或 敏华番茄浓汤鸡柳淮山面 配饮品
  4. 美心MX：迷你烧味汤米线 配茶或咖啡
  5. 麦当劳：猪柳蛋汉堡 配饮品
  6. 银龙饮食集团：奶油厚多士 + 迷你雪菜肉丝米粉 配热饮
  7. 肯德基 KFC：辣汁蘑菇香饭 + 经典葡挞 及 百事可乐
  8. 必胜客 Pizza Hut：香蒜肉丝意粉 配热饮或纸包饮品

第五轮「爱心食肆 赏你惠食」活动详情

  • 受惠对象：独居及隐蔽长者
  • 派发途径： 透过全港超过200间长者中心派发
  • 优惠期限：2026年7月1日至8月31日
  • 优惠详情： 每位受惠长者将获发一套合共8张的优惠券。凭券可以港币18元优惠价享用以下指定下午茶餐。

 

同场加映：长者本地游优惠！$120免湿身坐玻璃底船畅游海下湾赏珊瑚 世界自然基金会专业导赏

最Hit
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
2026-06-08 16:58 HKT
最新现场照！多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
最新现场照！多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
时事热话
13小时前
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
食用安全
18小时前
打工仔悲歌︱员工迟开电脑8分钟遭解雇 公司举五宗罪「严重违纪」影片作证
打工仔悲歌︱员工迟开电脑8分钟遭解雇 公司举五宗罪「严重违纪」影片作证
即时中国
5小时前
吴文忻离世丨抗癌期间宣布与老公陈剑陵离婚 近年被骗光毕生积蓄 搬离渣甸山豪宅变卖家当
吴文忻离世丨抗癌期间宣布与老公陈剑陵离婚 近年被骗光毕生积蓄 搬离渣甸山豪宅变卖家当
影视圈
21小时前
六合彩︱1300万头奖搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
14小时前
浴室镜子经常起雾？装修师傅教做1步简单解决 亲解背后原因：「装修前问一问就搞掂」
浴室镜子经常起雾？装修师傅教做1步简单解决 亲解背后原因：「装修前问一问就搞掂」
生活百科
18小时前
《Sing Again 4》27岁女星金允雪离世 百日直播竟成忌日 生前最后发文：身体缺乏力气
《Sing Again 4》27岁女星金允雪离世 百日直播竟成忌日 生前最后发文：身体缺乏力气
影视圈
15小时前
23岁综援女用伤残金买$480 Bra爆冲突 反锁阿妈闹分户 上网问：「我错晒？」｜Juicy叮
23岁综援女用伤残金买$480 Bra爆冲突 反锁阿妈闹分户 上网问：「我错晒？」｜Juicy叮
时事热话
21小时前
以为赢在起跑线？加国高中回流报三大全军覆没 港女惊觉「烧错钱」：嘥晒阿妈钱｜Juicy叮
以为赢在起跑线？加国高中回流报三大全军覆没 港女惊觉「烧错钱」：嘥晒阿妈钱｜Juicy叮
时事热话
1小时前