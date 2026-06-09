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连锁酒楼反攻茶记！超值饮茶优惠 咸蛋叉烧饭/虾饺$9.9起 星期一至五午市供应

饮食
更新时间：17:05 2026-06-09 HKT
发布时间：17:05 2026-06-09 HKT

位于西营盘的「明星金阁海鲜酒家」占地广阔，一直是区内街坊聚餐及品尝传统中菜的热门地标，近年更积极转型以迎合市场需求。近日，该酒楼推出极具震撼力的平价餐单，当中包括低至$22.8的足料咸蛋叉烧饭，以及只需$9.9的特色翡翠鲜虾饺，超高性价比成功吸引大批食客慕名而来，享受超值的饮茶体验。

连锁酒楼反攻茶记！超值饮茶优惠 咸蛋叉烧饭/虾饺$9.9起、

特价烧味饭星期一至五午市供应

在物价高企的香港，「明星金阁海鲜酒家」推出的特价菜式绝对是一大福音。首推焦点必属定价仅需$22.8的「咸蛋叉烧饭」。这款经典港式碟头饭份量十足，叉烧肉质肥瘦适中，配上甘香惹味的咸蛋，整体味道正宗且极具饱足感，有网民甚至形容此举为「大酒楼反攻茶餐厅」。

点心方面亦有极大惊喜。食客只需$9.9即可品尝到「翡翠鲜虾饺」。有别于市面上常见的传统虾饺，「明星金阁海鲜酒家」的虾饺外皮烟韧晶莹，内馅则包裹著丰富的蔬菜粒与鲜甜大虾，口感层次分明。此外，酒楼餐单亦涵盖多款传统中式甜品，如红豆沙汤圆、香芒冻布甸及大良炖鲜奶等，价钱由$15至$18.8不等。

明星金阁海鲜酒家

  • 地址：西环西营盘德辅道西271-285号地舖至1楼
  • 电话号码：2548 6838
  • 收费详情： 另收茶位费每位$11，并设有加一服务费。
  • 营业时间：星期一至日 7am-11pm

资料来源：香港点心关注组＠Facebook

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