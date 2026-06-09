连锁快餐店父亲节加码优惠！一连7日 凭关爱长者咭即减$6
更新时间：13:11 2026-06-09 HKT
发布时间：13:11 2026-06-09 HKT
发布时间：13:11 2026-06-09 HKT
大快活多年来提供性价比高的地道港式餐饮，以亲民定价深受广大市民及长者食客欢迎。适逢父亲节，大快活特别推出「窝心优惠加码」活动，长者只需出示指定长者咭，结帐即减HK$6，绝对是精明悭钱的庆祝好选择！
大快活父亲节窝心优惠 快活关爱长者咭即减$6
庆祝父亲节不一定要到昂贵的酒楼，连锁快餐店同样能提供温馨且经济实惠的聚餐体验。大快活一直致力照顾不同年龄层的口味，其招牌菜式如阿活焗猪扒饭、惹味咖喱牛腩饭以及各款中式小菜套餐，均是不少长者心目中的经典港式滋味。是次推出的父亲节专属推广，正好为大众提供一个极具性价比的用餐选择。
这项针对银发族的福利，以持有「快活关爱长者咭」的顾客为对象。只要在推广期内前往餐厅点餐，并于结帐前向收银员出示该实体咭，即可享有现金折扣。以现时快餐店的平均消费计算，每单即减HK$6的折扣幅度相当实用，让长者们能以更优惠的价钱享受优质膳食。值得留意的是，此项优惠是以单一发票计算，长者在点餐时可以根据个人食量及喜好灵活搭配餐饮，无论是享用丰盛的午餐还是下午茶都能受惠。对于经常光顾快餐店的长者而言，这项为期一周的加码推广无疑是一大福音，有助在日常开支中节省一笔小数目。
大快活父亲节长者优惠详情
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优惠适用日期：6月15日至6月21日
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优惠对象：持有「快活关爱长者咭」之顾客
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优惠详情：凭咭惠顾大快活，以单一发票计算，即可获即减HK$6之折扣。
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条款及细则：此优惠不可与其他推广优惠同时使用（当中包括「阿活爆抵价」系列餐饮，以及购买任何零食或烘焙产品）；宣传海报上的图片只供参考，所有食品供应及优惠安排均以门市实际情况为准。
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