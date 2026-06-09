黄埔海云天1折晚市放题！$59叹避风塘炒蟹加脆皮烧鹅皇 50款点心及大牌档小菜任食

位于黄埔九龙海逸君绰酒店的高级中菜厅「海云天」，坐拥210度无敌维港海景，环境优雅舒适，一直深受城中食客欢迎。适逢618年中大促销，海云天推出震撼全城的餐饮优惠！当中最瞩目的绝对是低至1折的晚市点心小菜放题，每位只需HK$59，即可于最长达240分钟的用餐时间内品尝多款地道大牌档风味佳肴，绝对是亲朋好友聚餐的超值首选！

6月9日 15:00 开抢

【九龙海逸君绰酒店海云天放题优惠】

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灵魂主打避风塘炒蟹 逾50款镬气小菜任食

在这次「避风塘与大牌档盛宴」中，餐厅诚意献上极具香港特色的地道大牌档风味。每位入座食客均可获赠限量「灵魂主打」避风塘炒蟹半只（小童除外），其蒜香扑鼻、惹味无穷。若凑够四位同行，餐厅更会额外送上一份外皮香酥、肉汁丰盈的脆皮烧鹅皇。除此之外，食客可无限次点选超过50款大牌档精选美食，包括镬气十足的豉椒炒蚬、香脆可口的椒盐鱿鱼须、惹味啫啫鸡煲以及经典梅菜扣肉等。场内更设有怀旧饮品吧，无限量供应啤酒及汽水，让食客尽情畅饮。

午市第二位加$61.8 最长240分钟无限时任食

除了极具话题性的晚市1折优惠（HK$118/2位，平均HK$59/位）外，午餐时段同样极具性价比。午市时段推出「第二位加HK$61.8」的超值方案，即两位合共只需HK$329（人均HK$164.5）。食客同样可以享受最长达4小时的无限时任食体验，慢慢品尝美食与海景，无需匆忙。即使错过了上述限量抢购，亦有午市成人HK$188/位及晚市低至HK$248/位的超值选择，四人同行同样可获赠脆皮烧鹅皇，诚意十足。

120分钟点心放题回归 满足一众饮茶爱好者

若想专注品尝传统粤式手工点心，海云天的120分钟点心放题亦同步强势回归。午市优惠只需半价HK$148/位，下午茶时段更低至HK$128/位。食客可尽情任食皮薄馅靓的鲜虾饺皇、口感丰富的蟹籽烧卖皇，以及蚝皇叉烧包等多款点心，最后再来一碗生磨芝麻糊或焗西米布甸完美作结，感受传统点心的细腻魅力。

优惠预订期： 2026年6月9日15:00 至 6月16日23:59

适用用餐日期： 2026年6月10日 至 6月30日

餐厅地址： 九龙红磡德丰街20号海逸君绰酒店二楼（港铁黄埔站D2出口，步行约4分钟即达）

注意事项： 优惠只限堂食，不可与其他优惠同时使用。所有堂食顾客须另收每位茶芥及原价之加一服务费，费用需于用餐当日于现场直接支付予餐厅。

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