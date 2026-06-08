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香港W酒店自助餐必抢1折！$108起叹生蚝/蟹脚/韩式烤肉站 畅饮红白酒

饮食
更新时间：18:34 2026-06-08 HKT
发布时间：18:34 2026-06-08 HKT

坐落于尖沙咀的香港W酒店，其标志性餐厅KITCHEN一直以精致的国际美食、时尚的装潢及壮丽的维港海景深受食客及旅客喜爱，是城中热门的聚餐胜地。今期餐厅推出震撼全城的超值自助餐优惠，只需于6月9日中午12时起抢购，即可享受高达1折的折扣，以低至HK$108的惊喜价，品尝由首尔JW万豪酒店客席总厨主理的限定韩式主题自助午餐，同时更设有买一送一超值推广，绝对是性价比极高的美食体验！

6月9日 12:00 开抢
【尖沙咀香港W酒店KITCHEN自助餐】
>>按此预订<<

首尔JW万豪总厨主理 品味地道韩食兼叹丰富海鲜

 

是次限定自助餐推广的亮点，无疑是由拥有三十年丰富入厨经验的韩国籍崔政秀总厨亲自操刀，将最正宗、最地道的韩国风味完美引进香港W酒店。食客可以在自助餐区尽情探索多款精致的韩式料理。必食推介包括特设的「韩式烤肉站」，厨师会为大家即席烤制香气四溢的肉类，当中的「辣酱烤五花肉」惹味无比，特制辣酱完美中和了五花肉的油腻，肉质肥瘦均匀，令人一试难忘。此外，还有口感软腍、炖煮至极致入味的「炆牛肋条」，以及汤头浓郁鲜甜的「韩式年糕牛骨汤」，每一道菜式都散发著韩国传统料理的独特魅力，让食客仿佛置身于首尔街头。

除了令人垂涎的韩式佳肴，本次自助餐优惠更提供多重超值折扣，迎合不同食客的需求。对于喜爱海鲜的饕客而言，逢周末（周五至周日）的自助餐时段更是不可错过，届时餐厅将无限量供应新鲜生蚝、鲜甜多汁的面包蟹及肉质饱满的雪蟹脚，并配以无限畅饮的红酒与白酒，将整体的餐饮体验升华至极致。此外，指定信用卡客户惠顾晚餐，更可享受专属特饮升级，为聚餐增添微醺气氛。


【尖沙咀香港W酒店KITCHEN自助餐】
>>按此预订<<

  • 优惠开抢日期： 6月9日 中午 12:00

  • 活动供应期限： 6月4日至9月3日（父亲节档期 6月18日至21日之买一送一优惠亦同步开放预订）

  • 优惠码及价格资讯：

    • 1折优惠： 输入优惠码【618WH】，平日自助午餐低至 HK$108/位。

    • 立减优惠： 输入无门槛优惠码【WHOTEL60】，即减 HK$60。

    • 买一送一： 平日自助午餐低至 HK$293/位；自助晚餐低至 HK$479/位。

  • 周末特别礼遇（周五至周日）： 无限量任食生蚝、面包蟹、雪蟹脚，并包含红白酒无限畅饮。

  • 信用卡专属优惠： Mastercard 客户预订买一送一晚餐，可获免费升级 WOOBAR 特调鸡尾酒。

【尖沙咀香港W酒店KITCHEN自助餐】
>>按此预订<<

 

 

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