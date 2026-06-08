太子老字号时光倒流价！大中小点心全日3市一律$18.8+茶位$5 烧卖/虾饺特价$16.6

位于太子的经典粤菜馆「容记小菜王」曾获米芝莲推介殊荣，主打正宗港式点心与招牌小菜，环境舒适，一直深受街坊与老饕喜爱。近日「容记小菜王」惊喜推出超值时光倒流价，大中小点一律仅售$18.8，更有精致点心拼盘及$5超平茶位。

太子米芝莲粤菜「容记小菜王」大中小点心一律$18.8 全日茶位$5

太子米芝莲粤菜「容记小菜王」大中小点心一律$18.8 全日茶位$5

烧卖/虾饺特价$16.6

为回馈茶客，「容记小菜王」特别将大、中、小点心全日早市、午市及定价为$18.8，包罗多款传统点心，如北菇滑鸡饭、鲜虾炸云吞、南乳猪手、甜椰椰蛋散等，每款皆由大厨悉心炮制，极具水准；而人气之选烧卖及虾饺亦只需$16.6。此外，餐厅更贴心设计了只需$34.8的「点心拼盘」，一碟包含了饺子、包点等6件精致点心，款式多样又饱肚。

早茶点心孖宝 $23.8靓粥＋点心

除了全日点心特惠外，「容记小菜王」更于早上九点至十点半黄金时段推出「超值孖宝」早茶组合，每份$23.8的组合即可以火候十足、绵密香滑的金牌猪骨粥，自由配搭煎酿烧茄子、白灼时蔬、粗粮糕等；$25.8的组合则奉上热腾腾的凤爪排骨饭，并可从沪上葱花卷、鲜汤鲜竹卷、牛肉球或香脆的脆炸鲜奶卷中任选一款配搭。

容记小菜王茶市优惠

资料来源：容记小菜王