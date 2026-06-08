夏日限定抵食双人餐！连锁快餐店推$148冬瓜盅+潮式卤水鹅+自选小菜

一粥面作为港人熟知的轻食连锁，以地道粥面风味深受大众喜爱，是家庭用餐与日常聚会的亲民之选。正值小满节气，天气湿闷令人食欲不振。一粥面特别推出全新「鲜味冬瓜盅」孖宝盛宴，仅需$148即可享用原盅鲜甜冬瓜盅及潮式卤水鹅，助大家清热祛湿，大饱口福。

小满祛湿首选 $148叹一粥面原盅冬瓜盅盛宴

一粥面推出全新「鲜味冬瓜盅」孖宝盛宴。

初夏时节，潮湿与闷热交织，常让人感到疲倦、胃口欠佳。在中医养生观念中，此时正是祛湿健脾的最佳时机，而冬瓜因具备利水消肿、清热解暑的功效，成为消暑佳品。一粥面这次推出的「鲜味冬瓜盅」坚持以原盅炖煮，精确锁住食材本味。汤底清甜不腻，盅内配料极为丰富，包括鲜甜大虾、爽口粉丝、精选菇菌等，每一口汤水都温润入心，瞬间一扫夏日的闷热与疲惫。

套餐更完美搭配了经典的「潮式卤水鹅」。鹅肉肉质软嫩，经秘制卤水慢火浸煮后，卤汁香气醇厚、深入肉理，再配上吸满卤汁精华的豆腐底，香气四溢、滋味无穷。此外，盛宴还附带两碗香软白饭，并可在5款滋味小菜中任选一款，例如酸甜开胃的蜜桃冰梅骨等，小菜款式更会轮流登场，既饱腹又精致。不论是与家人共聚还是与好友分享，这份分量十足的孖宝盛宴都能带来满满的幸福感。

一粥面「鲜味冬瓜盅」孖宝优惠详情