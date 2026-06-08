Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美心皇宫长者7折优惠！寿桃包/点心拼盘软餐$33.6起 凭长者咭/乐悠咭即享

饮食
更新时间：13:53 2026-06-08 HKT
发布时间：13:53 2026-06-08 HKT

美心中菜向来以传统精致粤式点心及优雅舒适的用餐氛围闻名，是许多家庭共享天伦之乐的首选中菜厅。为了让有吞咽障碍的长者重温「一盅两件」的饮茶时光，集团旗下粤菜酒楼美心皇宫及八月花特别推出限时「软心膳」点心拼盘软餐，长者凭指定证件即可尊享7折堂食优惠，轻松以极高性价比品尝星级无障碍美味！

美心皇宫长者咭/乐悠咭7折！寿桃包/点心拼盘软餐优惠$33.6起

美心皇宫长者咭/乐悠咭7折！寿桃包/点心拼盘软餐$33.6起
美心皇宫长者咭/乐悠咭7折！寿桃包/点心拼盘软餐$33.6起

即日起至8月31日（一）长者只需亲临美心皇宫及八月花指定分店，并出示长者咭、乐悠咭或长者八达通，即可以7折优惠价享用「软心膳」的点心系列。其中，人气首选的「点心拼盘」内含传统虾饺、烧卖、鸡肉海鲜菜饺及萝卜糕，馅料鲜美，完美还原传统点心的滋味，折后惊喜价只需$47.6（原价$68）。

此外，全新推出的「双喜寿桃包」外形讨喜，折后亦只需$33.6（原价$48），极具节庆气氛的「鲍鱼海参盆菜（一人份）」也即将推出，为长辈提供更多元化的美味选择。值得一提的是，所有软餐新鲜制作需时30分钟，必须提前一个工作天致电分店预订。

美心集团软餐品牌「软心膳」

「软心膳」是美心集团专为患吞咽困难人士研发的精致照护食品牌，品质达到国际吞咽障碍饮食标准及照护食标准指引等级。品牌打破一般软餐的单调印象，将虾饺、烧卖、鸡肉海鲜菜饺、萝卜糕等经典点心，以精致的中式造型重塑。

美心中菜「软心膳」长者优惠

  • 优惠期限：即日起至2026年8月31日

  • 优惠对象：凭长者咭、乐悠咭或长者八达通之长者

  • 适用分店：

    • 中环美心皇宫

    • 上环美心皇宫

    • 德福美心皇宫

    • 荃湾美心皇宫

    • 屯门美心皇宫

    • 沙田美心皇宫

    • 荃新天地八月花

  • 备注：本服务及优惠只限堂食。所有软餐新鲜制作需时30分钟，必须提前一个工作天致电分店预订。另需加收茶位费、前菜费及加一服务费（按原价计算）。

 

资料来源：软心膳香港茶餐厅及美食关注组

 

同场加映：长者优惠2026｜100+购物、餐饮、玩乐折扣！快餐店减$8/超市9折/海洋公园免费入场

最Hit
菲律宾7.8级地震︱至少1死4伤多栋建筑物倒塌 海啸抵印尼3地︱有片
00:50
菲律宾7.8级地震︱至少酿5死 最高约1.4米海啸︱有片
即时国际
54分钟前
黎志伟摄
天文台早上5时取消黄雨警告 一度挂红雨2.5小时 今明料雨势仍颇大
突发
9小时前
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
时事热话
22小时前
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
即时国际
45分钟前
住公屋仅10年即交回！港爸210呎蜗居大翻身 极速「结婚生仔买楼」 网民全跪：太本事｜Juicy叮
住公屋仅10年即交回！港爸210呎蜗居大翻身 极速「结婚生仔买楼」 网民全跪：太本事｜Juicy叮
时事热话
2026-06-07 13:00 HKT
黄智贤夫妇铜锣湾街头罕放闪  仙气老婆气质绝佳撞样钟楚红  相爱40年住西贡海景豪宅
黄智贤夫妇铜锣湾街头罕放闪  仙气老婆气质绝佳撞样钟楚红  相爱40年住西贡海景豪宅
影视圈
5小时前
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
旅游
2026-06-07 10:30 HKT
假如今日有$100万 你会买甚么？ 张坚庭：先买曼城楼再加按买股 持续买进量子概念股｜百万仓
70岁​张坚庭投资前每事问AI 看好英国楼收7厘息 一类股份每跌10%就加仓｜百万仓
投资理财
8小时前
特朗普接受NBC访问时，不满主持人提问内容拆下收音咪提早离开。NBC《MEET THE PRESS》
特朗普受访大怒即场除咪离场 斥主持人「不是骗子就是蠢货」︱有片
即时国际
2小时前
极致网购 将军澳湿透快递跌出「两条嘢」 网民看清真身极错愕：连「XX」都要买落嚟！？｜Juicy叮
极致网购 将军澳湿透快递跌出「两条嘢」 网民看清真身极错愕：连「XX」都要买落嚟！？｜Juicy叮
时事热话
2026-06-07 10:41 HKT