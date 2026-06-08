美心皇宫长者7折优惠！寿桃包/点心拼盘软餐$33.6起 凭长者咭/乐悠咭即享

美心中菜向来以传统精致粤式点心及优雅舒适的用餐氛围闻名，是许多家庭共享天伦之乐的首选中菜厅。为了让有吞咽障碍的长者重温「一盅两件」的饮茶时光，集团旗下粤菜酒楼美心皇宫及八月花特别推出限时「软心膳」点心拼盘软餐，长者凭指定证件即可尊享7折堂食优惠，轻松以极高性价比品尝星级无障碍美味！

美心皇宫长者咭/乐悠咭7折！寿桃包/点心拼盘软餐优惠$33.6起

美心皇宫长者咭/乐悠咭7折！寿桃包/点心拼盘软餐$33.6起

即日起至8月31日（一）长者只需亲临美心皇宫及八月花指定分店，并出示长者咭、乐悠咭或长者八达通，即可以7折优惠价享用「软心膳」的点心系列。其中，人气首选的「点心拼盘」内含传统虾饺、烧卖、鸡肉海鲜菜饺及萝卜糕，馅料鲜美，完美还原传统点心的滋味，折后惊喜价只需$47.6（原价$68）。

此外，全新推出的「双喜寿桃包」外形讨喜，折后亦只需$33.6（原价$48），极具节庆气氛的「鲍鱼海参盆菜（一人份）」也即将推出，为长辈提供更多元化的美味选择。值得一提的是，所有软餐新鲜制作需时30分钟，必须提前一个工作天致电分店预订。

美心集团软餐品牌「软心膳」

「软心膳」是美心集团专为患吞咽困难人士研发的精致照护食品牌，品质达到国际吞咽障碍饮食标准及照护食标准指引等级。品牌打破一般软餐的单调印象，将虾饺、烧卖、鸡肉海鲜菜饺、萝卜糕等经典点心，以精致的中式造型重塑。

美心中菜「软心膳」长者优惠

优惠期限：即日起至2026年8月31日

优惠对象：凭长者咭、乐悠咭或长者八达通之长者

适用分店： 中环美心皇宫 上环美心皇宫 德福美心皇宫 荃湾美心皇宫 屯门美心皇宫 沙田美心皇宫 荃新天地八月花

备注：本服务及优惠只限堂食。所有软餐新鲜制作需时30分钟，必须提前一个工作天致电分店预订。另需加收茶位费、前菜费及加一服务费（按原价计算）。

资料来源：软心膳、香港茶餐厅及美食关注组