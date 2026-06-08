美心皇宫长者7折优惠！寿桃包/点心拼盘软餐$33.6起 凭长者咭/乐悠咭即享
更新时间：13:53 2026-06-08 HKT
发布时间：13:53 2026-06-08 HKT
发布时间：13:53 2026-06-08 HKT
美心中菜向来以传统精致粤式点心及优雅舒适的用餐氛围闻名，是许多家庭共享天伦之乐的首选中菜厅。为了让有吞咽障碍的长者重温「一盅两件」的饮茶时光，集团旗下粤菜酒楼美心皇宫及八月花特别推出限时「软心膳」点心拼盘软餐，长者凭指定证件即可尊享7折堂食优惠，轻松以极高性价比品尝星级无障碍美味！
美心皇宫长者咭/乐悠咭7折！寿桃包/点心拼盘软餐优惠$33.6起
即日起至8月31日（一）长者只需亲临美心皇宫及八月花指定分店，并出示长者咭、乐悠咭或长者八达通，即可以7折优惠价享用「软心膳」的点心系列。其中，人气首选的「点心拼盘」内含传统虾饺、烧卖、鸡肉海鲜菜饺及萝卜糕，馅料鲜美，完美还原传统点心的滋味，折后惊喜价只需$47.6（原价$68）。
此外，全新推出的「双喜寿桃包」外形讨喜，折后亦只需$33.6（原价$48），极具节庆气氛的「鲍鱼海参盆菜（一人份）」也即将推出，为长辈提供更多元化的美味选择。值得一提的是，所有软餐新鲜制作需时30分钟，必须提前一个工作天致电分店预订。
美心集团软餐品牌「软心膳」
「软心膳」是美心集团专为患吞咽困难人士研发的精致照护食品牌，品质达到国际吞咽障碍饮食标准及照护食标准指引等级。品牌打破一般软餐的单调印象，将虾饺、烧卖、鸡肉海鲜菜饺、萝卜糕等经典点心，以精致的中式造型重塑。
美心中菜「软心膳」长者优惠
-
优惠期限：即日起至2026年8月31日
-
优惠对象：凭长者咭、乐悠咭或长者八达通之长者
-
适用分店：
-
中环美心皇宫
-
上环美心皇宫
-
德福美心皇宫
-
荃湾美心皇宫
-
屯门美心皇宫
-
沙田美心皇宫
-
荃新天地八月花
-
-
备注：本服务及优惠只限堂食。所有软餐新鲜制作需时30分钟，必须提前一个工作天致电分店预订。另需加收茶位费、前菜费及加一服务费（按原价计算）。
资料来源：软心膳、香港茶餐厅及美食关注组
同场加映：长者优惠2026｜100+购物、餐饮、玩乐折扣！快餐店减$8/超市9折/海洋公园免费入场
最Hit
住公屋仅10年即交回！港爸210呎蜗居大翻身 极速「结婚生仔买楼」 网民全跪：太本事｜Juicy叮
2026-06-07 13:00 HKT
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
2026-06-07 10:30 HKT
极致网购 将军澳湿透快递跌出「两条嘢」 网民看清真身极错愕：连「XX」都要买落嚟！？｜Juicy叮
2026-06-07 10:41 HKT