港版筑地｜鸭脷洲熟食中心翻新完成 老字号陈新记归位重开  续卖海鲜加工小菜、一口西多

素有「港版筑地」称号的鸭脷洲熟食中心，自去年8月起关闭进行优化工程，近期已完成翻新并准备重新投入服务。日前，拥有逾70年历史的老字号「陈新记」预告将于2026年6月9日，在完成翻新的熟食中心正式重开，并继续提供一口西多、椒盐鱼蛋等名物，也会像过去一样欢迎食客带备在地下街市入手的生猛海鲜前来加工，令一众食客期待不已。

鸭脷洲熟食中心翻新完成！ 老字号陈新记下周复业 延续海鲜加工传统

日前，老字号「陈新记」在社交平台上发帖公布重开的好消息，兴奋地高呼「开番喇」，并宣布「陈新记终于喺2026年6月9日重开店舖」。店舖重开后，包括鱼蛋、一口西多士、炸三宝、椒盐鱼蛋、猪手等招牌美食将会如常供应。店家亦热情招徕食客，表示大家「可以好似平时咁样，带啲海鲜上嚟等我同你加工」。

商户满意翻新情况 厨房原班人马回归

根据最店家分享的现场照片可见，翻新后的熟食中心展现出现代化且宽敞明亮的全新面貌。天花板换上了充满设计感的巨型圆环LED灯饰，配搭深色顶棚与沉稳的灰色地砖。墙身特别加入了连绵起伏的绿色山脉图案作为点缀，而用餐区则全面配置了整洁的白色圆桌。

《星岛头条》亦有向陈新记了解，负责人陈太表示随著街市连接1楼熟食中心的电梯开通，舖头也准备就绪投入营业。她指新装修比旧时企理光鲜，天花、地板、墙身也有进行修葺。对于熟食档班底是否全部回归，她就表示「始终过去经历10个月停业，伙计们手停口停，楼面人手会有些变动，但厨房会原班人马回归，保证味道会跟昔日一样。」至于邻接的几个舖位，会否一同于下周重开，她就表示不清楚具体情况。

网民热烈回响 店方承诺续免收加一

消息公布后，随即引来大批网民及食客的热烈回响。许多网民纷纷留言祝贺「生意兴隆」，并称赞「装修好靓！」及「好似高级咗好多」。面对网民对装修后会否加价的疑虑，店方积极回应澄清「但系都绝对唔会收加一」；亦有网民关心「会唔会大幅加租？」，店方坦言「生意难做，尽力加油」，流露出在当前经济环境下经营的挑战与坚持。

翻新工程提升整体安全 唯部分商户选择结业

翻查资料，鸭脷洲市政大楼于1999年落成，其一楼熟食中心汇聚了多间由昔日鸭脷洲公园球场（俗称「波地」）大排档迁入的老字号食肆，如栢记、耀记、德发等。这些餐厅早市主要提供茶餐厅美食，同时兼营海鲜加工、惹味小炒，因而赢得「港版筑地」的美称。去年8月开始的「优化鸭脷洲街市熟食中心计划」全面翻新了场内的天花、地台、墙身及商户门面，并彻底更新了消防与机电系统，以提升整体安全及实用性。然而，长达10个月的翻新工程亦令部分商户面临经营抉择，例如主力经营晚市的「珠记」最终便选择了结业离场。

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