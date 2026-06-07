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观塘半世纪老字号「启泰马仔」6月底结业！专营手制麦芽马仔、怀旧糖饼零食 店员：老板年纪大做不来

饮食
更新时间：09:30 2026-06-07 HKT
发布时间：09:30 2026-06-07 HKT

近日，观塘区区议会议员吴承华于社交平台发文，透露位于观塘瑞和街街市的传统饼店「启泰马仔」将于本月底拉下帷幕。这间满载街坊集体回忆的老店，以售卖传统手工麦芽马仔、怀旧糖饼而闻名，如今因老板计划退休而即将结业。

观塘逾半世纪老牌糖饼店  启泰马仔宣布月底结业

观塘区区议会议员吴承华于社交平台发文，透露位于观塘瑞和街街市的传统饼店「启泰马仔」将于本月底结业。
观塘区区议会议员吴承华于社交平台发文，透露位于观塘瑞和街街市的传统饼店「启泰马仔」将于本月底结业。
该店早期主要作为传统办馆，目前专营马仔、水泡饼、南乳饼及花占饼等各式经典怀旧食品。
该店早期主要作为传统办馆，目前专营马仔、水泡饼、南乳饼及花占饼等各式经典怀旧食品。
店内热销的「麦芽马仔」，马仔由本地老字号糖饼工场「顺香园」以全手工制作，工序繁复。
店内热销的「麦芽马仔」，马仔由本地老字号糖饼工场「顺香园」以全手工制作，工序繁复。
过去，马仔亦获不少名人捧场。
过去，马仔亦获不少名人捧场。

「启泰马仔」由现任老板黄文金自19岁起跟随父亲著手经营，店名则取自其父亲的名字。该店的营运历程经过多次演变，早期主要作为传统办馆，其后曾一度兼营洗衣店业务。尽管如此，店舖始终保留著办馆的传统特色，持续为区内街坊供应水泡饼、南乳饼及花占饼等各式经典怀旧食品。

专营本地工场顺香园手工麦芽马仔

让这间地区小店声名大噪、甚至吸引众多跨区顾客慕名造访的关键，正是店内热销的「麦芽马仔」，马仔由本地老字号糖饼工场「顺香园」以全手工制作，工序繁复。产品采用天然麦芽糖，并拌入自家炒制的芝麻，其独特风味远胜市面上一般的机器量产马仔。由于制作耗时且人手有限，每日供应量极为稀少。在顺香园第二代接手并扩大销售网络之前，「启泰」曾是九龙区内唯一能购买到这款手工马仔的独家零售点。

老板年事已高决定退休  店内零食、糖饼正在出清

《星岛头条》记者今（6日）致电店方了解，店员表示该店已定于月底30日正式结束营业。店员透露，结业主因是老板年事已高，加上近年受脚患困扰并经历手术，体力难以负荷日常营运，因而作出退休决定。店员补充指，目前店舖正进行最后清货，出售余下的各类糖饼及零食。至于备受欢迎的招牌麦芽马仔，现有存货售罄后将不再进行补货。

资料来源：吴承华议员 

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