旺角极尚大喜屋放题大升级！$278起3小时任食即开榴梿+松叶蟹 长者再有88折优惠

大喜屋是本港极受欢迎的日式放题连锁品牌之一，不论是家庭聚餐或朋友聚会，均是不少食客的热门首选。近日，极尚大喜屋位于旺角的雅兰中心分店宣布进行菜单大升级，最平只需$278起即可在3小时内，无限量品尝即开新鲜榴梿、北海道松叶蟹、Häagen-Dazs雪糕等，长者在指定时段更可享额外88折优惠，绝对是一众美食爱好者不可错过的盛宴！

旺角极尚大喜屋放题大升级！$278起任食即开榴梿+松叶蟹

3小时任食即开榴梿／北海道松叶蟹

近日，极尚大喜屋位于旺角雅兰中心分店的日式放题迎来大升级，除了寿司刺身、北京烤鸭、烧乳鸽等原有的精致日式料理与招牌菜式外，更全新加入任食新鲜即开榴梿。浓郁绵密的榴梿果肉香气四溢，入口即溶，性价比极高。自助区更备有各式精致热食点心、黄金炸物、清甜的椰汁炖木瓜与多款Häagen-Dazs雪糕，甚至设有充满乐趣的自助Nutella机。

若想享受更奢华的日式盛宴，食客只需额外加$80升级至放题B餐，即可无限任食鲜甜无比、口口饱满的北海道松叶蟹。松叶蟹肉质饱满扎实、味道极致鲜美，丝丝分明的蟹肉咬下去更是多汁清甜，绝对能满足海鲜控的口腹之欲。此外，套餐还能品尝到香浓芝士焗龙虾、蓝莓酱苹果鹅肝，以及油脂丰富的拖罗与海胆三文鱼籽拖罗蓉Taco。

长者专享 午市放题额外88折优惠

极尚大喜屋旺角雅兰店的午市3小时放题由$278起，凡年满65岁或以上并持有长者卡的长者，于星期一至日的中午时段前来惠顾午市放题，更可直接享有额外88折优惠。至于晚市2小时放题的价格，则由$298至$388不等，且以上所有消费均需另收加一服务费。

极尚大喜屋（旺角雅兰店）

餐厅地址：旺角弥敦道625及639号雅兰中心4楼

订座电话：3188 8818 / 3188 8822

资料来源：极尚大喜屋日本料理-旺角分店