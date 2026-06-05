柏宁酒店父亲节自助餐优惠！第2位$266 任食生蚝/龙虾/清酒鲍鱼 附预订网址

柏宁酒店自助餐优惠！位于铜锣湾柏宁酒店的PLAYT自助餐以环球美食闻名，一直深受本地食客欢迎。临近父亲节，PLAYT推出「环球佳肴·父醉飨宴」自助餐，同时联同Klook推出限时快闪优惠，自助晚餐第二位晚餐只需加$266，即可任食生蚝、龙虾、日式烟熏清酒鲍鱼及麻油花雕鸡等丰盛佳肴，庆祝父亲节最适合不过！

铜锣湾柏宁酒店PLAYT主厨陈健聪师傅擅长以不同国家烹饪手法炮制多国风味菜式，自助晚餐供应鲜嫩入味的日式烟熏清酒鲍鱼、西式兰姆酒焦糖蜜汁烤猪肋排及台式酒香三杯九层塔炒蚬，中式纸包麻油花雕鸡以酒香提味，肉质鲜嫩多汁；同时提供多款新鲜海鲜珍馐，包括生蚝、龙虾、寿司、刺身、泰式生虾及花菇鸭掌扣原只鲍鱼等，款式多样，食客可尽情大快朵颐，为父亲节增添独特惊喜。

餐厅特别推出3款以烧酎为基底的期间限定鸡尾酒，包括经典柠檬烧酎沙瓦、热情果烧酎高球及莫希托烧酎，清新解渴；甜品部分由糕饼总厨以美酒入馔，推出五粮液朱古力蛋糕（晚餐）、卡鲁哇酒白咖啡慕丝、咖啡牛奶雪糕及柑橘杏仁挞（晚餐），口感细腻丰富，让父亲与家人共享温馨时刻。

逸东酒店普庆餐厅The Astor铜锣湾柏宁酒店PLAYT推出快闪优惠，自助晚餐第2位只需加$266、自助午餐第2位加$166，折后人均低至$358起，记得把握机会预订！