Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

观塘新开外卖烤鸡店！$56叹原只土匪烤鸡 网民推介泰式无骨凤爪/哈密瓜沙律

饮食
更新时间：12:15 2026-06-06 HKT
发布时间：12:15 2026-06-06 HKT

观塘区向来是打工仔「揾食」集中地，平靓正的外卖店自然大受欢迎。近日，观塘兴业街新开一间外卖店，原址位于深水埗，主打原只土匪烤鸡，每日新鲜出炉，另供应自家制火山骨、黑松露芦笋炒饭及多款泰式小食等，在社交平台掀起话题，更有食客表示会跨区帮衬，即看详情！

观塘新开话题烤鸡店！$56叹原只土匪烤鸡 每日新鲜出炉

最近，有网民发现观塘兴业街新开一间主打烤鸡的外卖店，并大赞「抵食好味！」其招牌原只土匪烤鸡以多款香料腌制，然后放入烤炉烤制而成，每日新鲜出炉，每只只需$56，外皮香脆惹味，鸡肉嫩滑多汁，整体而言性价比颇高！与此同时，小店同时供应自家制风林火山骨（半份$49；全份$69）、黑松露芦笋炒饭（39）、酸辣米线（$28）等，另有泰式小菜、凉拌小食、沙律及甜品等、区内打工仔日后想买外卖午餐又多个选择！

翻查资料，小店原本位于深水埗区，2024年10月31日结束营业后，今年5月迁至观塘区重开，有食客表示「由深水埗食到依家搬咗嚟观塘，好食」。不过，由于店舖从九龙西搬到九龙东，也有旧客无奈大叹：「好想食土匪鸡同哈密瓜沙律……不过搬咗有d远。」

食客推介必食泰式凤爪/哈密瓜沙律

除了招牌原只土匪烤鸡，不少食客推出店方出品的泰式小食及沙律，如泰式无骨凤爪（$36）、哈密瓜蟹柳蟹籽沙律（$34）、酸醋青瓜（$24）、凉拌皮蛋（$20）等。由于新店刚开业，有食客坦言质素仍有改善空间，称日前点了「两个黑松露炒饭连半只鸡」，大赞烤鸡「烤好香」，但就认为「鸡肉质较淋有点奇怪（主观食唔惯）」，而黑松露炒饭的味道亦「偏咸（咸）」，整体感觉一般，惟表示「迟吓会试吓嗌炒米线，出面少有」，反映吸引力。

烤 are you

  • 地址：观塘兴业街12号永泰中心地下A2号铺
  • 电话：6123 0664 / 6467 8036

来源：烤 are you@Facebook、X官塘老母群组@Facebook  

同场加映：重回$10食饱饭年代！食肆齐推平价餐吸客 观塘茶记$8鸡髀饭/熟食档$10捞面 网民：赤贫同粮尾嘅恩物

最Hit
直击湾仔京东MALL香港首店！3万呎旗舰店6.18开幕 必睇9大亮点 全店免费试用再买 新张优惠送平板/电饭煲
直击湾仔京东MALL香港首店！3万呎旗舰店6.18开幕 必睇9大亮点 全店免费试用再买 新张优惠送平板/电饭煲
生活百科
18小时前
00:34
黑帮胜和前「坐馆」疑欠下过百万街数 上水街头被掌掴
突发
21小时前
宏致苑住户疑擅拆主力墙 房屋局ICU巡查后无发现影响楼宇整体结构安全
宏致苑住户疑擅拆主力墙 房屋局ICU巡查后无发现影响楼宇整体结构安全
社会
14小时前
01:05
尖沙咀34岁女途人疑遭的士撞飞30米 送院抢救不治 69岁男司机被捕
突发
9小时前
陈启泰惊爆疑转行做港铁职员  穿整齐制服月台举牌吓窒市民  网民：上车要用锦囊？
陈启泰惊爆疑转行做港铁职员  穿整齐制服月台举牌吓窒市民  网民：上车要用锦囊？
影视圈
19小时前
应届港姐冠军陈咏诗超细码比坚尼劲吸睛 极丰满上围胸型一览无遗 裤仔好迷你成焦点
应届港姐冠军陈咏诗超细码比坚尼劲吸睛 极丰满上围胸型一览无遗 裤仔好迷你成焦点
影视圈
18小时前
星岛申诉王 | 不换衫不冲凉 观塘长发男吓煞途人 亲属揭悲惨人生：代佢讲唔好意思！
星岛申诉王 | 不换衫不冲凉 观塘长发男吓煞途人 亲属揭悲惨人生：代佢讲唔好意思！
申诉热话
2026-06-05 07:45 HKT
青衣长发邨换升降机钢门 7旬翁偷走新门入屋切割 锯声大作保安揭发
青衣长发邨换升降机钢门 7旬翁偷走新门入屋切割 锯声大作保安揭发
突发
2小时前
慎入｜澳洲破获10万只总值逾百万港元蟑螂 其中一款为高风险入侵物种
慎入｜澳洲破获10万只总值逾百万港元蟑螂 其中一款为高风险入侵物种
即时国际
50分钟前
张家辉罕爆追关咏荷全靠一男星怂恿 被爆追求细节：我唔敢开口点算 首揭女儿想当作家遭母阻止
张家辉罕爆追关咏荷全靠一男星怂恿  被爆追求细节：我唔敢开口点算  首揭女儿想当作家遭母阻止
影视圈
4小时前