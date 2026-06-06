观塘新开外卖烤鸡店！$56叹原只土匪烤鸡 网民推介泰式无骨凤爪/哈密瓜沙律

观塘区向来是打工仔「揾食」集中地，平靓正的外卖店自然大受欢迎。近日，观塘兴业街新开一间外卖店，原址位于深水埗，主打原只土匪烤鸡，每日新鲜出炉，另供应自家制火山骨、黑松露芦笋炒饭及多款泰式小食等，在社交平台掀起话题，更有食客表示会跨区帮衬，即看详情！

观塘新开话题烤鸡店！$56叹原只土匪烤鸡 每日新鲜出炉

最近，有网民发现观塘兴业街新开一间主打烤鸡的外卖店，并大赞「抵食好味！」其招牌原只土匪烤鸡以多款香料腌制，然后放入烤炉烤制而成，每日新鲜出炉，每只只需$56，外皮香脆惹味，鸡肉嫩滑多汁，整体而言性价比颇高！与此同时，小店同时供应自家制风林火山骨（半份$49；全份$69）、黑松露芦笋炒饭（39）、酸辣米线（$28）等，另有泰式小菜、凉拌小食、沙律及甜品等、区内打工仔日后想买外卖午餐又多个选择！

翻查资料，小店原本位于深水埗区，2024年10月31日结束营业后，今年5月迁至观塘区重开，有食客表示「由深水埗食到依家搬咗嚟观塘，好食」。不过，由于店舖从九龙西搬到九龙东，也有旧客无奈大叹：「好想食土匪鸡同哈密瓜沙律……不过搬咗有d远。」

食客推介必食泰式凤爪/哈密瓜沙律

除了招牌原只土匪烤鸡，不少食客推出店方出品的泰式小食及沙律，如泰式无骨凤爪（$36）、哈密瓜蟹柳蟹籽沙律（$34）、酸醋青瓜（$24）、凉拌皮蛋（$20）等。由于新店刚开业，有食客坦言质素仍有改善空间，称日前点了「两个黑松露炒饭连半只鸡」，大赞烤鸡「烤好香」，但就认为「鸡肉质较淋有点奇怪（主观食唔惯）」，而黑松露炒饭的味道亦「偏咸（咸）」，整体感觉一般，惟表示「迟吓会试吓嗌炒米线，出面少有」，反映吸引力。

烤 are you

地址：观塘兴业街12号永泰中心地下A2号铺

电话：6123 0664 / 6467 8036

来源：烤 are you@Facebook、X官塘老母群组@Facebook