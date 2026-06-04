大围幸运冰室6.27结业 屹立区内逾半世纪 邀插画家写生留回忆 网民叹：又少间local嘢

随著时代更迭，地区街坊小店正一间接一间地悄然退场。在大围屹立逾半世纪的传统茶餐厅「幸运冰室」，日前亦宣布将于6月27日正式结业，正式告别一众街坊食客。日前，东主女儿于社交平台分享，早前邀请多位插画家在餐厅参与速画活动，同时收集网民意见，希望在结业倒数的20多举行更多特别活动，与一路走来的食客一同好好告别，并希望「为呢个地方留下回忆」。消息传出后，不少食客及街坊深感不舍，慨叹区内又少了一间具本土特色的小店。

大围屹立半世纪老牌冰室结业 东主女儿邀插画家写生：为呢个地方留下回忆

位于大围积存街的「幸运（兴隆）冰室」于1970年开业，屹立街角逾半个世纪，后来交由现任老板接手，至今亦超过20多年。餐厅至今仍然保留昔日传统茶餐厅的装潢，如旧式卡位及阁楼设计等，由早上5时开始营业，主要供应多款港式美食，如招牌丝袜奶茶、干炒牛河、经典常餐及各式炒粉面等，成为区内不少街坊日常的聚脚点。

餐厅东主女儿日前在社交平台Threads发文，写道「屋企人嘅茶餐厅仲有24日就结业」，透露妹妹早前已邀请一群城市速写画家（Urban Sketchers）到店内举办速画活动，除了完成妹妹一直想做的事，也希望透过活动增加人与人之间的交流，「好好enjoy当下，同埋为呢个地方留下回忆」。她更表示，当日看到平日只懂「尴尬笑」的爸爸露出灿烂笑容，让她们感到十分欣慰，并向网民集思广益，「不如大家一齐brainstorm吓可以喺舖头搞咩活动」，为这个承载了几代人回忆的地方留下美好印记。

街坊可惜：大围又少一间Local嘢

结业消息公开后，随即吸引不少大围街坊与食客留言分享回忆，有街坊忆述以往「食茶餐都会（揾）猫猫玩下」的悠闲时光；也有狗主表示每次带宠物到区内看医生时都会光顾，又大赞员工友善、充满人情味，「以前同狗狗嚟睇医生必食！！！仲成日坐外面，全部员工都好好人。」另外，有网民表示餐厅是青春的一部分，「以前读书时经常过嚟食lunch」，即使移居海外，上年回港时亦特意前来帮衬。」

对于老店相继退场，网民字里行间流露出无奈与惋惜，慨叹「大围又少间local野」，也有人认为具有香港传统的特色的小店已是「买小见小」，「每次见到呢啲老铺唔做，都有一个一个感人既故事」，呼吁人们要好好珍惜，「希望大家都要珍惜，香港前辈为香港大半辈子既努力」。

幸运（兴隆）冰室

地址：大围积存街70-72号景星楼地下D号舖

营业时间：星期一至六 早上5时至下午5时

电话：2691 0023 / 2605 0926

来源：luckycafe_hk@Threads

文：LW