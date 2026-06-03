云海汇片皮鸭放题激罕1折！$36起任食3小时 红白酒任饮 送鲍鱼/虎虾/响螺汤

云海汇及囍庆集团旗下分店一向以高质粤菜及宽敞舒适的宴会空间闻名，无论是亲友聚会还是商务宴请，都是饕客们的热门首选。为了迎接618消费盛宴，三大分店特别推出限时抢购，其中最瞩目的莫过于3小时片皮鸭放题，1折限定优惠低至每位HK$36，绝对是今年不容错过的超值飨宴！

云海汇/囍庆片皮鸭放题 45款佳肴任点任食

这次限定的3小时放题亮点十足。每位食客入座即送精致的头盘定食，包括「茄汁煎焗大虎虾」，虾肉弹牙且酱汁酸甜开胃；「蚝皇 6 头鲜鲍鱼伴椎茸」选用肥美厚实的鲍鱼，以秘制蚝汁慢火焖煮，口感软糯入味；更有滋补清甜的「云南野菌炖响螺汤」。

而无限任点的菜式多达45款，招牌「片皮鸭」外皮烤得酥脆松化，鸭肉鲜嫩多汁，搭配特制酱料与配料，让人一口接一口。此外，还有「酸甜黑豚肉」、「白灼海生虾」、「老坛酸菜鱼」等多款海鲜热炒。精致点心如「原只鲜虾饺」和「蟹籽烧卖皇」同样无限量供应。若选择于囍庆科学园分店用餐，还能额外获赠杯装雪糕、大厨老火汤、豉椒炒青口和补脑合桃包等独家美食，绝对能让美食爱好者大饱口福。

多重限定优惠套餐 PayMe/八达通支付折上折

除了超抢手的1折优惠外，同步亦推出「第二位HK$61.8」及「低至HK$138/位」等多款优惠套餐，适合不同时段及人数的聚餐需求。平日星期一至五的双人套餐平均每位只需HK$114.5起，周末及假日平均每位也只需HK$129.5起，弹性极高。

此外，消费者于预订时可善用各大支付平台之尊享优惠码。PayMe用户预订本地及环球产品满指定金额，输入优惠码【26PAY35】或【26PAY75】即可享高达HK$75的折扣。而使用八达通付款的用户，输入优惠码【26OT30】或【26OT75】亦可享最高HK$75的立减优惠，让这趟美食之旅性价比再创新高。