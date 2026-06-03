大围平民粤菜天花板！福盈酒家超值晚市优惠 $268叹龙虾伊面 片皮鸭/香妃鸡/蒸鱼$58起
更新时间：13:45 2026-06-03 HKT
发布时间：13:45 2026-06-03 HKT
发布时间：13:45 2026-06-03 HKT
位于沙田大围隆亨商场的福盈酒家，向来以优质粤菜与亲民价格深受街坊欢迎。即日起，酒楼更推出震撼晚市优惠，只需$58起即可品尝香妃鸡、片皮鸭等经典粤菜，更有矜贵的澳洲龙虾伊面、蒸金尾斑等海鲜选择，有著超高性价比。
大围福盈酒家晚市优惠 $268叹澳洲龙虾伊面
片皮鸭/香妃鸡/蒸鱼$58起
福盈酒家本次优惠最瞩目的是经典名菜「京式片皮鸭」，每只仅需$98。大厨选用肥美优质鸭只，烤至外皮金黄酥脆，鸭肉香嫩多汁，搭配特制甜面酱、青瓜丝与烟韧饼皮，入口层次极其丰富。食客更可另加$48升级「二食」，选择七彩炒鸭丝、凉瓜爆鸭件或姜葱炆鸭件，一鸭两吃非常划算。
另一招牌是「高汤焗澳洲龙虾伊面底」仅售$268。大厨以香浓高汤将每只约1斤2两重的龙虾焗制，肉质爽口弹牙、味道鲜甜，底部的伊面饱吸龙虾与高汤的鲜甜精华，每一口都是极致享受。此外，福盈酒家还有提供「姜葱焗台山桶蚝」、「蝴蝶蒸金尾斑」及「瑶池香妃鸡」，选择多元。
大围福盈酒家晚市优惠
- 地址：沙田大围田心街1号隆亨商场1楼115号舖
- 订座电话：2327 3008
- 优惠菜式与价格：
- 瑶池香妃鸡：2-6位（半只）$58 / 7位以上（壹只）$98
- 蝴蝶蒸金尾斑：2-6位（约1斤）$68 / 7位以上（约2斤）$128
- 姜葱焗台山桶蚝：$78
- 京式片皮鸭：一食$98 / 二食加$48（可选：七彩炒鸭丝、凉瓜爆鸭件、姜葱炆鸭件）
- 高汤焗澳洲龙虾伊面底（约1斤2两）：$268
- 优惠细则：
- 2-6位可选1款，7位或以上可选2款。
- 需惠顾一款正价小菜方可享有此优惠。
- 限堂食供应，不设外卖，数量有限，售完即止。
- 逢星期六、日及公众假期，每款优惠菜式另加$10。另收茶芥及加一服务费。
资料来源：香港酒楼关注组
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