大埔街坊酒楼全日四市大劈价！特价点心$8.8起 晚市$8叹乳鸽/鲍鱼

大埔街坊酒楼「大日子酒家」近日推出全日四市优惠，不论是清晨饮茶还是家庭聚会都有超划算选择，其中午市特价点心低至$8.8起，而晚市更可以$8叹乳鸽或鲍鱼，堪称近期最不可错过的美食著数。

大埔「大日子酒家」全日四市优惠 点心$8.8起 乳鸽/鲍鱼$8

大埔「大日子酒家」全日四市优惠 点心$8.8起 乳鸽/鲍鱼$8

「大日子酒家」的优惠时段覆盖全日多个时刻。在早茶时段，茶客只要在早上9:30前结账并离座，即可享有全单点心75 折的超级折扣，精选特价点心亦只需 $19.8 起，非常适合晨运后的长者和街坊。到了午茶黄金时段，则设有$8.8特价点心及$28烧味饭，配上热茶就是打工仔物美价廉的午餐首选。

若在悠闲的下午茶时段到访，只需$36.8起便能享用滋味双拼孖宝；而港人最爱的招牌烧味濑粉，也以特惠价$19.8起供应，濑粉爽滑吸汁，搭配肥美烧味，实属午后提神良伴。在晚市时段，「大日子酒家」更特别呈献每只仅需$8的极品乳鸽与冰镇鲍鱼，乳鸽皮脆肉多汁，冰镇鲍鱼则爽口弹牙、鲜美无比，此外，适合亲友共聚的自选晚市套餐也只需$298起，极具性价比。

大日子酒家全日四市超值优惠

早市优惠 优惠详情：全单点心享有 7.5 折，精选特价点心 $19.8 起。 适用时间：星期一至六（公众假期除外），须于早上 9:30 前结帐及离座。

午市优惠 优惠详情：特价点心 $8.8 起、招牌烧味饭 $28、自选套餐 $148 起。 适用时间：星期一至六（公众假期除外）。

下午茶优惠 优惠详情：超值双拼孖宝 $36.8 起、烧味濑粉 $19.8 起。 适用时间：星期一至六（公众假期除外）。

晚市优惠 优惠详情：脆皮乳鸽 $8/只、冰镇鲍鱼 $8/只、精选自选套餐 $298 起。 适用时间：每日晚市时段适用。

店舖资料 地址：大埔运头街12-18号美华大厦地舖 电话：2660 9906



资料来源：大日子酒家