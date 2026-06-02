连锁酒楼晚市激减！招牌烧鹅皇$78起 另设冬瓜盅/蒸鱼 全线12分店供应

海港晚市优惠｜以经典粤式美馔驰名的海港饮食集团，多年来以地道风味和优质食材深得一众街坊食客的追捧。近日，集团旗下多间酒家品牌更同步推出全新「晚市三选一」优惠，其中招牌烧鹅皇、清蒸蝴蝶东星斑，以及足料消暑的冬瓜盅，最低$78起就能满足全家大细的胃口。

海港烧鹅皇/冬瓜盅/蒸鱼晚市$78起 全线12间酒楼供应

海港烧鹅皇/冬瓜盅/蒸鱼晚市$78起 全线12间酒楼供应

海港晚市三选一优惠 $78起叹烧鹅皇/冬瓜盅/蒸鱼

海港饮食集团这次的「晚市三选一」优惠中，为食客奉上三款高质中菜，首推的「招牌烧鹅皇」皮脆肉嫩、肉汁丰富，可说是每桌必点的招牌菜式。特别的是，若同行人数达9位或以上，只需$78即可享用原只烧鹅，绝对是物超所值。

而喜爱海鲜的食客则不能错过「清蒸蝴蝶东星斑」，大厨以精准火候保留海鲜原味，鱼肉嫩滑鲜美，两至五人同行只需$98即可品尝一斤重的鲜鱼。此外，夏日炎炎，最适合来一盅足料的「白玉海皇冬瓜盅」，汤底清甜，冬瓜肉吸收了海鲜的精华，消暑解渴，同样只需$78，是亲友聚餐的最佳滋补汤品。

海港晚市三选一优惠

精选优惠菜式： 招牌烧鹅皇（$78）： 2 至 4 位：例牌 5 至 8 位：半只 9 位或以上：1 只（直接一只上枱，超级震撼！） 清蒸蝴蝶东星斑： 2 至 5 位：$98（一斤 1 条） 6 位或以上：$168（两斤 1 条） 白玉海皇冬瓜盅：$78（每枱限点 1 个，消暑首选！）

优惠期限：逢星期一至五晚市时段（公众假期除外）

订座热线：3516 8200

适用酒家及分店： 海港酒家：淘大店、大埔宝湖花园店、上水新丰店、将军澳新都城一期店、将军澳尚德广场店、蓝田启田店、荃湾中染大厦店 海王渔港：粉岭绿悠轩店、将军澳新都城二期店 海港烧鹅海鲜酒家：美林店、葵芳店 采蝶海鲜酒家：蝴蝶广场店

推广条款与细则： 此优惠只限星期一至五晚市适用。 每枱每次消费限点其中一款优惠菜式，不设拼单或重复点选。



资料来源：海港饮食集团