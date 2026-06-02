美心MX长者优惠！晚市堂食+外卖75折 限时一日长者咭/乐悠咭专享
发布时间：11:05 2026-06-02 HKT
美心MX作为香港深受欢迎的港式连锁快餐品牌，一直以来凭借地道港式风味与亲民价格，成为无数市民解决三餐的日常食堂。为了回馈各位老友记，美心MX与美心Food²特别于6月4日推出限时「长者优惠日」，长者在下午5点后的晚市时段不论堂食或外卖，即可享有超值的75折优惠，让各位长辈能以极具性价比的价格享受一顿温馨丰盛的晚餐！
美心MX／美心Food² 长者晚市专享75折
美心MX与美心Food²的晚市菜单向来多元化，涵盖了各式港式经典美食。其中最受欢迎的莫过于外皮金黄酥脆、肉质嫩滑多汁的招牌烧味，不论是蜜汁叉烧还是惹味切鸡，都散发著浓郁的地道风味。此外，其招牌焗猪扒饭更是深受男女老少喜爱的经典之作，厚实的猪扒配上酸甜开胃的番茄酱汁与香浓起司，烘烤至金黄微焦，每一口都充满层次感。老友记只需于优惠时段出示长者证明，即可在舒适的环境下以75折优惠细意品尝这些热腾腾的佳肴，既吃得饱足又能节省开支。
这项贴心的「长者优惠日」并非单日限定，而是横跨多个月份的长期福利！优惠定于每个月的第一个星期四。本月份的优惠就在6月4日晚上，老友记不妨提前标记在行事历上，方便与亲友一同聚餐。
美心MX长者优惠详情
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优惠日期：2026年6月4日（只限一天）
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优惠时段：下午5点后晚市时段，适用于堂食及外卖自取
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适用对象：长者须于结帐前出示有效的「长者咭」、「乐悠咭」或「长者八达通」正本（影印本恕不接受）
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优惠内容：堂食或外卖即享晚市 75 折优惠（于单一发票内最多只可使用一次）
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适用分店：全线美心MX分店（西九高铁站分店除外）及全线美心Food²分店
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不适用范围：此优惠不适用于购买节日产品、外卖派对美食、心超值餐、优惠套餐、晚市小菜外卖 2 人餐、晚市外卖加餸、烧味斩料、特价烧味优惠、八达通增值服务、网上外卖自取平台及所有外送服务。
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注意事项：优惠不能兑换现金，且不可与其他优惠并用。如有任何争议，美心食品有限公司保留最终决定权。
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