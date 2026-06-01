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连锁快餐烧味优惠！全新珍味瑶柱贵妃鸡 限时外卖惊喜价$48起 

饮食
更新时间：18:42 2026-06-01 HKT
发布时间：18:42 2026-06-01 HKT

太兴集团作为香港家喻户晓的港式茶餐厅领军品牌，多年来凭借其招牌烧味与高质素餐饮，深受大众欢迎。今次限时推出「珍味瑶柱贵妃鸡」外卖推广，全只惊喜价只需港币$88、半只低至$48，以超值划算的价钱，让大家轻松品尝极致粤菜美味。

太兴珍味瑶柱贵妃鸡 反复浸煮造就极致鲜嫩口感 

太兴集团推出限时「珍味瑶柱贵妃鸡」外卖优惠。
太兴集团推出限时「珍味瑶柱贵妃鸡」外卖优惠。

这款期间限定的佳肴精选了上等瑶柱作为灵魂食材，将其鲜美精华融入特制熬煮的清鸡汤之中。师傅采用极其考究的粤式浸制工艺，将整只嫩鸡在滚烫的瑶柱清汤中反复浸煮，让汤底的鲜甜味深层渗透至每一寸鸡肉与鸡骨之中。

这样制作出来的贵妃鸡，肉质特别细致嫩滑，外皮金黄油亮，入口鲜美多汁，散发著淡淡的瑶柱清香与鸡肉本鲜。每一只贵妃鸡均由分店每日现场浸制，一浸好便准时开卖，确保带给所有食客最极致的「真鲜」与「珍味」，滋味无限。

限时外卖自取尽享超值优惠

为了让食客在繁忙的日常中也能轻松享用这款精致佳肴，太兴特别推出了极具吸引力的外卖自取优惠。不论是家庭晚餐或聚会加餸，这款鸡都是性价比极高之选：

  • 外卖优惠价：全只 $88 (原价 $108) ｜ 半只 $48 (原价 $58)

  • 供应时间：每日下午 3:30 至 6:30 (黄金加餸时段，售完即止)

  • 供应分店：全线太兴分店均有发售 (注意：信德中心、MegaBox 及加连威老道分店除外)

 

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