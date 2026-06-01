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香港丽晶酒店自助餐75折再减$304！人均低至$475起爽食龙虾/拖罗/蟹脚/鲍鱼

饮食
更新时间：17:54 2026-06-01 HKT
发布时间：17:54 2026-06-01 HKT

喜爱自助餐的饕客们有福了！尖沙咀香港丽晶酒店「港畔餐厅 Harbourside」推出618年中大促特惠。港畔餐厅坐拥维港美景，一直以精致多元的国际美食闻名。本次平日自助午餐75折低至每位HK$475，而使用Mastercard优惠码【MCREGENT】预订晚餐更低至人均HK$823，非常震撼！

6 月2日 12:00 开抢
【尖沙咀香港丽晶酒店 港畔餐厅自助餐优惠】
>>按此预订<<

丽晶酒店自助餐优惠 顶级海鲜与烤牛扒任食

港畔餐厅的自助餐食材极其奢华。平日午餐可无限量享用膏腴肉厚、入口鲜美的冰镇面包蟹，以及肉质丝丝分明且味道甘甜的雪白鳕场蟹脚。熟食方面则有肉汁满溢、外脆内嫩的即切烤西冷牛扒，香嫩多汁的烤羊脾，以及皮脆肉嫩、脂香四溢的招牌片皮鸭。周末及假日则更进一步加码，提供鲜美肥嫩、口感丰腴的带子刺身，和咬下去瞬间爆浆、晶莹剔透的三文鱼子，还有镬气十足的中式炒海鲜配日本肥美生蚝、精选弹牙鲍鱼与慢火细炖的经典粤式鹅掌。

自助晚餐更升华为海陆豪华晚宴，提供油脂丰富、入口即化的极品拖罗刺身，以及肉质爽脆弹牙、鲜味多汁的即煮新鲜生猛龙虾。此外，还有滋补养颜、口感厚实弹润的焖花胶与软糯海参，更有表面煎至微焦、内里软嫩香浓的香煎鸭肝，以及肉质细嫩、膻味恰到好处的澳洲烤羊架。食客能一边享受极致美食，一边饱览璀璨夜景，是商务聚会或家庭聚餐的顶级享受。

【尖沙咀香港丽晶酒店 港畔餐厅自助餐优惠】
>>按此预订<<

是次限时快闪优惠将于6月2日开抢，以下为详细资讯：

  • 餐厅地址：尖沙咀梳士巴利道 18 号香港丽晶酒店地舖 港畔餐厅

  • 预订日期：2026年6月2日 12:00 至6月8日 23:59

  • 用餐日期：2026年6月3日至7月5日

  • 优惠方案

    • 【75折＋送$100折扣码/饮品】平日自助午餐：星期一至五折后HK$475/位（原价HK$614/位）。每单送HK$100折扣码（可用于下次预订）或每位送迎宾饮品乙杯。

    • 【Mastercard 4人同行75折再减$304】自助晚餐：输入优惠码【MCREGENT】后，平均每位HK$823（原价HK$1,098/位）。

  • 条款细则：本促销优惠不可与任何其他促销优惠、礼券或礼品卡同时合并使用。

 

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