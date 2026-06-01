「暖心芝作」逆市开两分店进军沙田！顶手麦秋成一田鸡蛋仔舖 大卖黑芝麻雪糕/菲林卷

暖心芝作沙田新店｜在现时零售餐饮业面临挑战的经济环境下，仍有人气食店选择逆市扩充。超人气米芝莲推介甜品店「暖心芝作」，即将于6月11日登陆沙田新城市广场，接手艺人汤怡丈夫麦秋成开设的鸡蛋仔店旧舖位。连同即将于7月开幕的土瓜湾店，一连开设两间全新分店，扩充速度相当进取。老板娘「婷姐」表示，对品牌非常有信心！

米芝莲必比登推介人气食店「暖心芝作」 进军沙田开幕大派优惠



有网民在社交平台上分享其发现，指在沙田新城市广场3期1楼「一田食堂」内，看见了人气食店「暖心芝作」的围板，随即引发热烈讨论。这家以石磨芝麻甜品闻名的食店，凭借招牌芝麻雪糕和菲林卷迅速崛起，近年大受欢迎，更于2025年起连续两年荣获「米芝莲必比登推介」，连影星周润发都曾亲自排队支持，太子总店每日均大排长龙。

《星岛头条》向「暖心芝作」查询，获老板娘「婷姐」证实，沙田新店将于6月11日中午12时正式开幕。届时新店除了继续提供「黑芝麻软雪糕」及每日手工限量制作的「黑芝麻菲林卷」等No.1人气名物外，亦会推出原属天后店限定的「素米黑芝麻软雪糕」。为庆祝开幕，店家将于首日派发500份福袋，并在开业首两星期推出「$2加购六粒细芝麻丸」的优惠。此外，品牌更计划于7月在土瓜湾再开分店，届时全港分店总数将达到6间。

顶手麦秋成鸡蛋仔店舖位 老板娘信心十足

沙田新店的原址，前身是由艺人麦秋成及汤怡主理的鸡蛋仔店「KAKAchevée」，该店开业仅一年便宣告结业。面对网民担忧该店位置不佳、人流未算畅旺的问题，婷姐在接受访问时显得信心十足，她形容：「睇吓边个做啫，我哋有信心嘅。」婷姐进一步说明品牌在选址上的独特眼光，并举出过去的成功例子：「你谂吓我哋而家拣𠮶几个位置，原来汝州街（太子总店）不嬲都冇人嘅，而家咪一样做到成条街都旺晒。」

网民对此热烈讨论，不少人对新店开幕表示期待，计划前往排队支持；亦有网民关注该舖位的人流挑战，期待「暖心芝作」能打破前店结业的宿命，带旺该区人流。